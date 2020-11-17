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Lada Niva с двигателем от Lancia продают в Англии

Lada Niva с двигателем от Lancia продают в Англии (10 фото)

Автор:
17 ноября 2020 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   ваз 2121   лада   найдено на ebay   нива   
939
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Англичанин из города Чичестер выставил на онлайн-аукцион eBay доработанную Lada Niva. Данный экземпляр с правым рулем является экспортным вариантом. Автомобль оборудован необычным итальянским двигателем, который устанавливали на Fiat и Lancia.
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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   ваз 2121   лада   найдено на ebay   нива   
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4  комментария
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2k
x3matic 3 часа назад
Нива здорового человека.
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lekha-fil 3 часа назад
" Автомобль обуруван".... ОБОРУВАН Карл!
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Александр lekha-fil 3 часа назад
о б о р у д о в а н! Во!
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1k
lekha-fil Александр 6 минут назад
А "Автомобль"?
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