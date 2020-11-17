Lada Niva с двигателем от Lancia продают в Англии

Выставленный на продажу внедорожник — это экспортная Lada Niva 4x4 образца 1993 года. У машины всего два собственника, причем первый с трепетом ухаживал за ней и сразу после постановки на учет обработал весь кузов парафиновым маслом. Эту процедуру повторяли каждые пять лет.