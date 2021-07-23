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Лихач на "Тойоте" насквозь пробил бетонный забор и остался жив

Лихач на "Тойоте" насквозь пробил бетонный забор и остался жив (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 июля 2021 18:51
Сообщество : Аварии
Метки: видео   забор   нерчинск   столкновение   тойота   
1628
2
2

Судя по видео, водитель сознательно решил выписать себе премию Дарвина.

Источник:

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Метки: видео   забор   нерчинск   столкновение   тойота   
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14  комментариев
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240
Nаnе First NameLаst 4 часа назад
Toyota оказалась хорошей машиной. Крепкой.
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−10
LookZukZuk 6 минут назад
Вот раньше заборы были! Сейчас уже так не делают...)))
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−133
Sweetie 49 минут назад
Несостояшийся суицид?
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28k
a.fey Час назад
Потеря пространственной ориентации. Надо было безопасную высоту выдерживать.
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772
анатолий горленко 3 часа назад
Вижу цель, не вижу препятствий...."Чародеи"
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6k
кот базилий 3 часа назад
Ну если ГИБДД отказалось комментировать и водитель был трезв - значит это был их сотрудник.
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596
Сергей Ковалев 3 часа назад
Скорей всего неудачная попытка суицида. Вот подремонтирует машинку и в карьер -гарантированный проктер енд гембель
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14k
Hairy. 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
Кистень 3 часа назад
Решил забодать забор, назло женЕ?
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28k
Кот Баюн 3 часа назад
Тоже мне забор... трухля
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3k
Boris 4 часа назад
Краштест пройден! Покупайте тоеты и пусть ничто вас не остановит!
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9k
Александр 4 часа назад
Ссылка coub.com
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