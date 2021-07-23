Лихач на "Тойоте" насквозь пробил бетонный забор и остался жив

Судя по видео, водитель сознательно решил выписать себе премию Дарвина.
В Нерчинске (Забайкальский край) лихой водитель не стал тормозить перед препятствием в виде бетонного забора и на большой скорости пошел на таран. От удара машина подпрыгнула, столкнулась со стоящим на территории предприятия подъемным краном и эффектно перевернулась.
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В краевом ГИБДД сообщили, что водитель серебристой иномарки не пострадал и при этом был трезв. Однако в ведомстве не стали комментировать сам инцидент и мотивы водителя (если они были).
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