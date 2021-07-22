В Череповце вагон сошел с рельсов и подмял под себя несколько припаркованных автомобилей

На парковке недалеко от проходной "Северстали" в Череповце с рельсов сошли нескоклько вагонов товарного состава, и один из них буквально смял несколько автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

0 Источник: Судя по снимкам, повреждения получили как минимум три автомобиля. Серьёзнее всего пострадал белый «Форд».

Состав был направлен в улавливающий тупик. По какой причине вагоны сошли с рельсов выяснит специальная комиссия. 2021-07-22T12:23:07+03:00 Состав был направлен в улавливающий тупик. По какой причине вагоны сошли с рельсов выяснит специальная комиссия.

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