В Череповце вагон сошел с рельсов и подмял под себя несколько припаркованных автомобилей

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На парковке недалеко от проходной "Северстали" в Череповце с рельсов сошли нескоклько вагонов товарного состава, и один из них буквально смял несколько автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.
Судя по снимкам, повреждения получили как минимум три автомобиля. Серьёзнее всего пострадал белый «Форд».
Состав был направлен в улавливающий тупик. По какой причине вагоны сошли с рельсов выяснит специальная комиссия.
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