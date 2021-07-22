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В Череповце вагон сошел с рельсов и подмял под себя несколько припаркованных автомобилей

В Череповце вагон сошел с рельсов и подмял под себя несколько припаркованных автомобилей (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 12:23
Сообщество : Аварии
Метки: авто   вагон   вагоны   видео   дтп   железнодорожный состав   череповец   
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На парковке недалеко от проходной "Северстали" в Череповце с рельсов сошли нескоклько вагонов товарного состава, и один из них буквально смял несколько автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

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Метки: авто   вагон   вагоны   видео   дтп   железнодорожный состав   череповец   
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Евгений 3 часа назад
Я так понимаю, просто кончились пути!
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35k
Олег Час назад
Фордоводу теперь повезёт в любви!
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Vossen

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