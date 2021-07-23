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Странные 10-дверные лимузины Chevrolet Suburban продаются в Японии

Странные 10-дверные лимузины Chevrolet Suburban продаются в Японии (4 фото)

Автор:
23 июля 2021 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Suburban   Suburban   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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Пара 10-дверных удлиненных Chevrolet Suburban появилась в продаже в очень странном месте... в Японии. Оба в настоящее время доступны на странице аукциона Yahoo. Ни на один из внедорожников еще не поступили заявки, начальная цена каждого из них составляет 1 миллион иен (9 000 долларов по текущему обменному курсу).

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Suburban   Suburban   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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3  комментария
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4k
livaneth 40 минут назад
Во первых, это явно не для аэропорта машины а для длительных поездок. Слишком долго распихивать чемоданы по багажникам. Хотя сама посадка и высадка через 10 дверей происходит быстро.
Во вторых это хотят за них по 9,000 долларов. Уйдут по цене металлолома, которым и являются.
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6k
ваня панкин 10 минут назад
я бы купил... реставрация полная и на свадьбах заработал бы немножко...
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6k
Сергей Ко 11 минут назад
И шикарный гугл перевод -
京都発 激レア 不動 シボレー シルバラード エアポートリムジン 10ドア ブルー 書類有 部品取り 積載要相談 キッチンカー 看板車

-Киото, Рея!Стойкий Chevrolet Silverado время в пути: 10 дверных синих документов есть запчасти берет груз договорный кухня автомобиль вывеска автомобиль.
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