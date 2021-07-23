Странные 10-дверные лимузины Chevrolet Suburban продаются в Японии

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Пара 10-дверных удлиненных Chevrolet Suburban появилась в продаже в очень странном месте... в Японии. Оба в настоящее время доступны на странице аукциона Yahoo. Ни на один из внедорожников еще не поступили заявки, начальная цена каждого из них составляет 1 миллион иен (9 000 долларов по текущему обменному курсу).
Выставленные на продажу Chevrolet Suburban, вероятно, использовали в качестве трансферных автомобилей от терминалов аэропортов до самолетов. По словам продавца, 10-дверные лимузины выпускали серийно на протяжении нескольких десятилетий. Однако специалистам не удалось найти другие Suburban с подобной компоновкой кузова.
Внешний вид лимузинов, сошедших с конвейера в середине 80-х годов прошлого века, оставляет желать лучшего. Кузова Suburban покрыты масштабными очагами коррозии, а местами и вовсе прогнили насквозь. В движение автомобили приводят 7,43-литровые бензиновые двигатели, укомплектованные автоматической трансмиссией.
О состоянии технических агрегатов, а также салонов в объявлении не сказано.
О состоянии технических агрегатов, а также салонов в объявлении не сказано.
Остаётся загадкой, откуда 10-дверные лимузины оказались в Стране восходящего солнца. Стоимость каждого Suburban в настоящий момент составляет один миллион йен (примерно 680 000 рублей по текущему курсу).
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Во вторых это хотят за них по 9,000 долларов. Уйдут по цене металлолома, которым и являются.
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