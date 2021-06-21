HydroCar — амфибия, которая может путешествовать как по суше, так и по воде

В 2019 году конструктор выставил HydroCar на продажу, несмотря на то, что называл амфибию «делом всей жизни»: как он сам отмечал, проект стал забирать слишком много времени, которое он хотел бы проводить с семьёй. К «лодке на колёсах» Рик Доббертин приложил собственно­ручно сконструиро­ванный трейлер для её перевозки. На аукцион Barrett-Jackson амфибия выставлялась также в комплекте с трейлером.