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HydroCar — амфибия, которая может путешествовать как по суше, так и по воде

HydroCar — амфибия, которая может путешествовать как по суше, так и по воде (15 фото)

Автор:
21 июня 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   амфибия   плавающий автомобиль   
235
15
В1950-х годах казалось, что к 2000 году у нас появятся летающие машины. Этого не произошло, но в наши дни все еще существует множество сумасшедших автомобилей двойного назначения. Возьмем, к примеру, эту амфибию под названием HydroCar.
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Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   амфибия   плавающий автомобиль   
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4  комментария
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4k
livaneth 3 часа назад
Экипаж из двоих человек. У одного руль, у другого 22 циферблата. Хоть написал бы, для чего это нужно. Рекорд скорости? Полезной нагрузки оно вроде не несет...
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31k
KiploksAKS 3 часа назад

Вот амфибия, а не жёлтое недоразумение.
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