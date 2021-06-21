HydroCar — амфибия, которая может путешествовать как по суше, так и по воде

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В1950-х годах казалось, что к 2000 году у нас появятся летающие машины. Этого не произошло, но в наши дни все еще существует множество сумасшедших автомобилей двойного назначения. Возьмем, к примеру, эту амфибию под названием HydroCar.
На аукционе Barrett-Jackson один из лотов, предназначенных для торгов в Лас-Вегасе, выкупили ещё до начала аукциона. Это самодельная амфибия под названием HydroCar, оснащённая 762-сильным V8 от Chevrolet объёмом 9,3 литра. Стоимость сделки не указывается, но в 2019 году создатель амфибии выставлял её на продажу за 777 тысяч долларов (55,7 миллиона рублей).
Создатель амфибии Рик Доббертин потратил на её постройку около 10 лет. HydroCar сконструирован из алюминия и нержавеющей стали и вытянулся в длину на 6,8 метра, хотя располагает только двумя посадочными местами. Доступ к ним открывают двери, откидывающиеся вверх в стиле «крыла чайки».
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По твёрдым покрытиям амфибия передвигается на колёсах, а для воды предусмотрен гребной винт. Тяга огромного V8 реализуется при помощи четырёхступенчатого гоночного «автомата». В шасси применены пневматическая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета и дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.
В 2019 году конструктор выставил HydroCar на продажу, несмотря на то, что называл амфибию «делом всей жизни»: как он сам отмечал, проект стал забирать слишком много времени, которое он хотел бы проводить с семьёй. К «лодке на колёсах» Рик Доббертин приложил собственноручно сконструированный трейлер для её перевозки. На аукцион Barrett-Jackson амфибия выставлялась также в комплекте с трейлером.
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Вот амфибия, а не жёлтое недоразумение.
500км или меньше?