Идеальный 30-летний Chevrolet Corvette ZR-1 с минимальным пробегом

В комплекте с автомобилем поставляется полный комплект документации и любопытный артефакт — прайс 1990 года на конкретно этот автомобиль. Согласно прайс-листу, базовый спорткар предлагался за 32 тыс. долларов, а пакет ZR1 стоил еще около 27 тыс. долларов. Итоговая стоимость этого Corvette C4 составила 60 590 долларов.