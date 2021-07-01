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Идеальный 30-летний Chevrolet Corvette ZR-1 с минимальным пробегом

Идеальный 30-летний Chevrolet Corvette ZR-1 с минимальным пробегом (37 фото)

Автор:
01 июля 2021 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   янгтаймер   
147
37
На аукционе Bring a Trailer недавно предлагали Chevrolet Corvette 1990 года в идеальном состоянии. За 30 лет пробег автомобиля состваил 377 миль или чуть более 600 километров.
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Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   янгтаймер   
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3  комментария
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
Зверь! Но для наших дорог -не практичная... Вся грязь будет под капотом, на движке....
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363
Андрей Сторожук 11 минут назад
Прикуривателя нет, не возьму:))
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12k
Алек Стальский Час назад
Да и налог-под 60кР
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