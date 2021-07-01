Идеальный 30-летний Chevrolet Corvette ZR-1 с минимальным пробегом

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На аукционе Bring a Trailer недавно предлагали Chevrolet Corvette 1990 года в идеальном состоянии. За 30 лет пробег автомобиля состваил 377 миль или чуть более 600 километров.
Сообщается, что спорткар находится практически в идеальном состоянии, однако максимальная ставка за автомобиль составила всего лишь 2,9 млн рублей по текущему курсу.
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Chevrolet Corvette четвертой генерации поставлялся с безальтернативным 5,7-литровым V8. На продажу выставлен автомобиль в модификации ZR1, мощность его двигателя составляет 381 л.с. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП ZF.
Corvette C4 — это тарга со съёмными панелями крыши. Экстерьер автомобиля украшают 17-дюймовые колесные диски, а интерьер отделан светло-серой кожей. В списке оборудования присутствует климат-контроль, аудиосистема и полный электропакет.
В комплекте с автомобилем поставляется полный комплект документации и любопытный артефакт — прайс 1990 года на конкретно этот автомобиль. Согласно прайс-листу, базовый спорткар предлагался за 32 тыс. долларов, а пакет ZR1 стоил еще около 27 тыс. долларов. Итоговая стоимость этого Corvette C4 составила 60 590 долларов.
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