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Доставщик на мопеде плюнул в сотрудника ДПС и заработал две статьи

Доставщик на мопеде плюнул в сотрудника ДПС и заработал две статьи (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 16:46
Сообщество : Автомир
Метки: видео   доставщик   дпс   инспектор   краснодар   курьез   мопед   плевок   
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Впрочем, в этой истории не все так однозначно. Гаишнику тоже не следовало бить нарушителя дубинкой по каске.

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Метки: видео   доставщик   дпс   инспектор   краснодар   курьез   мопед   плевок   
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15k
Maks Es Час назад
После сегодняшнего ареста гаишников на Ставрополье, даже и не знаю.
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Александр Поляков 8 минут назад
а если бы он этой скотине тоже палкой по башке ударил?
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Frank Borman 10 минут назад
Дорожные войны - они такие суровые.
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4k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
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904
Not Found! 58 минут назад
Варварски напавший плевком на сотрудника ДПС преступник пойман и...
"Ребята, давайте жить дружно!"

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2k
Сергей Час назад
ПОЛИЦИЯ!ПОЛЮЦИЯ ,полцАи!а в чем разница?
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1k
Йожык Час назад
Обмен любезностями
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6k
КОСТЯН Час назад
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8k
ДядяТоля Час назад
Ладно хоть не обоссал.
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11k
Енот Полиграфович Час назад
они везде себя так ведут))) просто тут заповедник)))
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40k
Александр 2 часа назад
Вот блин, стаканчики пластиковые нельзя кидать, теперь еще и плевать нельзя. До чего Путин страну довел! Сарказм
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1k
зак 2 часа назад
Начнем с того что не имел права Дпсник бить жезлом по каске.
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