Доставщик на мопеде плюнул в сотрудника ДПС и заработал две статьи

Впрочем, в этой истории не все так однозначно. Гаишнику тоже не следовало бить нарушителя дубинкой по каске.
В Краснодаре дорожное хамство обернулось для доставщика еды на мопеде двумя административными протоколами. Мужчина с зеленым коробом за спиной проехал на красный свет светофора прямо перед носом инспектора ДПС и не остановился по его требованию. Полицейский попытался остановить нарушителя "по-отечески" стукнув (или случайно задел) сигнальным жезлом по каске доставщика, а в ответ получил брань и плевок в свою сторону.
После того, как видео инцидента распространилось по Сети, полиция Краснодара начала поиски дорожного хама с наплевательским отношением к
полицейским ПДД.
Источник:
В пресс-службе краснодарской полиции сообщили, что в отношении водителя мопеда возбуждены два административных дела - за нарушения ПДД и игнорирование требования об остановке.
Что касается плевка в сторону полицейского, то в ведомстве не стали давать правовую оценку этой выходке.
Источник:
- «Газель» потеряла кузов после столкновения с автобусом
- В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию
- В Волгограде мотоциклист попал в аварию и загорелся
- Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао
- Неловкая ситуация: внедорожник повис на бетонной антипарковочной сфере
Понравилось47
"Ребята, давайте жить дружно!"
Перенесемся в любимые США. Что бы этот конь ретивый получил за свои действия? Если бы сходу не получил порцию свинца, то запросто мог получить шокером. А потом штрафов бы ему выписали... а за плевок там просто конский штраф и зона корячится.... это опять же если полисмен не нервный и не загасил бы на месте.
В США если полицейскому покажется что у тебя в руке оружие - стреляют сразу на поражение.