Доставщик на мопеде плюнул в сотрудника ДПС и заработал две статьи

В Краснодаре дорожное хамство обернулось для доставщика еды на мопеде двумя административными протоколами. Мужчина с зеленым коробом за спиной проехал на красный свет светофора прямо перед носом инспектора ДПС и не остановился по его требованию. Полицейский попытался остановить нарушителя "по-отечески" стукнув (или случайно задел) сигнальным жезлом по каске доставщика, а в ответ получил брань и плевок в свою сторону.



