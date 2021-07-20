Сопровождение с "мигалками": польская полиция помогла беременной женщине быстро добраться до родильного отделения

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Сотрудники полиции нередко сопровождают нуждающихся в больницы. Тем не менее, всегда очень приятно смотреть такие видео, показывающие примерное отношение полицейских к людям.
Отсутствие машин скорой помощи из-за пандемии создает риск в таких ситуациях. Водители вынуждены действовать самостоятельно. Этот случай произошел в Вроцлаве. Мужчина перевозил женщину, у которой внезапно начались схватки. Как он сам сказал в описании к ролику, его беременная супруга находилась «в группе риска».
Когда автомобилист заметил полицейскую машину, он немедленно догнал ее и гудком привлек внимание офицеров. Через открытое окно он быстро объяснил им, что у жены начались схватки и беременность находится под угрозой. Полицейские тут же включили спецсигналы и направились в больницу.
Когда автомобилист заметил полицейскую машину, он немедленно догнал ее и гудком привлек внимание офицеров. Через открытое окно он быстро объяснил им, что у жены начались схватки и беременность находится под угрозой. Полицейские тут же включили спецсигналы и направились в больницу.
Счастливый отец сообщил: "Полицейский и женщина-полицейский даже проводили мою жену до дверей. Благодаря их помощи мы вовремя приехали в больницу, и через несколько часов на свет появилась здоровая дочь Никола. Спасибо, пусть как можно больше будет добрых дел."
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