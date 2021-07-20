FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8177 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Сопровождение с "мигалками": польская полиция помогла беременной женщине быстро добраться до родильного отделения

Сопровождение с "мигалками": польская полиция помогла беременной женщине быстро добраться до родильного отделения (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 12:11
Сообщество : Автомир
Метки: Польша   авто   беременная женщина   видео   полицейский автомобиль   полиция   помощь   схватки   
174
1
1
Сотрудники полиции нередко сопровождают нуждающихся в больницы. Тем не менее, всегда очень приятно смотреть такие видео, показывающие примерное отношение полицейских к людям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Польша   авто   беременная женщина   видео   полицейский автомобиль   полиция   помощь   схватки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Игорь 13 минут назад
да там как бы и пробок то не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini Итальянские полицейские спасают жизни: транспортировка донорской почки на полицейском Lamborghini В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген» В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген» Житель Мурманска приобрел авто с пробегом и случайно обнаружил в нем бомбу Житель Мурманска приобрел авто с пробегом и случайно обнаружил в нем бомбу Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

689053



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
1
460
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
Фильму "Чужие" 35 лет!
0
86
Фильму "Чужие" 35 лет!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История породы
0
10
История породы
Катастрофа в Германии
1
51
Катастрофа в Германии
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#животные#кино#прикол#авто аварии#в мире#сша#спорт
#Юмор#история#Россия#фотографии#люди#аварии#подборка#знаменитости#шоу бизнес#Реакция
#интересно#автомобили#дтп#автомир#приколы#СССР#Москва#фильм#прикольные#смех

На что жалуетесь?

Вернуться