Сопровождение с "мигалками": польская полиция помогла беременной женщине быстро добраться до родильного отделения

Отсутствие машин скорой помощи из-за пандемии создает риск в таких ситуациях. Водители вынуждены действовать самостоятельно. Этот случай произошел в Вроцлаве. Мужчина перевозил женщину, у которой внезапно начались схватки. Как он сам сказал в описании к ролику, его беременная супруга находилась «в группе риска».



Когда автомобилист заметил полицейскую машину, он немедленно догнал ее и гудком привлек внимание офицеров. Через открытое окно он быстро объяснил им, что у жены начались схватки и беременность находится под угрозой. Полицейские тут же включили спецсигналы и направились в больницу.