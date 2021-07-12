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В Кировском районе на трассе «Кола» водитель Chevrolet Cruze зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. На опубликованной видеозаписи видно, что он исзбегал столкновения со встречным кроссовером Toyota, водитель которого не успел завершить обгон.
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Я очень часто смотрю видео а авариями, чтобы анализировать, что может происходить на дороге. Кадо думать не только за себя но и за "того парня", который может вот так выехать на встречку и перегородить мне путь.
Покойся с миром водитель красной машины.
а теперь скажите, глядя вот на этого [мат] в тойоте, что тот мужик был не прав
Черного возможно найдут и возможно посадят, но водитель красного из гроба уже не вылезет. А всего-то надо было заранее подвинутся. Пускай не по ПДД, зато живой.
Надеюсь обгоняльщики эти, 3,14дары сгниют страшно и не по своей воли.
И ещё раз.
Все, плин, знают... в теории, как выходить из заноса. Но как в него не заходить - даже не думают. Лучше оставить подвеску на своей обочине, чем жизнь под встречкой. Зачем он делал попытку вернуться в полосу...
Это проблема не одного человека. Это проблема общества. Общества где культивируется культ личности. Не одной личности, на пример Сталина , а множества обособленных личностей. Получается такое, не стая, а стадо личностей. Разделяй и властвуй. "Что бы быть кем-то тебе надо быть впереди всех, иначе растворишься в серой массе. И не будешь Человеком. Хоть иди по головам, но вырвись из серой массы." Идея не даёт покоя. Вот и вырываются особо неустойчивые.