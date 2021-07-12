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Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ленинградской области

Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ленинградской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
1870
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В Кировском районе на трассе «Кола» водитель Chevrolet Cruze зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. На опубликованной видеозаписи видно, что он исзбегал столкновения со встречным кроссовером Toyota, водитель которого не успел завершить обгон.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5k
Ruk 3 часа назад
этот 3,14дор не " не успел завершить" - а полез в наглую в лоб, искренне считая, что его все должны пропустить. сдохнуть должен был он, вместе с своими детьми
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977
Александр 23 минуты назад
Правило БДД. Нас так учили. Экстренное торможение необходимо выполнять на прямых колесах! Выехал (вылетел) на обочину рулем не крути! Водителя круза не вернуть. Таётавода нужно найти для восполнения утраты кормильца.
Я очень часто смотрю видео а авариями, чтобы анализировать, что может происходить на дороге. Кадо думать не только за себя но и за "того парня", который может вот так выехать на встречку и перегородить мне путь.
Покойся с миром водитель красной машины.
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8k
Сергей Попов 24 минуты назад
На черном кроссовере - однозначно урод. Но водитель Шевроле спокойно мог с ним разъехаться. Кроссовер пропускал едущий другой кроссовер, который для этого прижался вправо максимально к обочине. И места для разъезда там было вполне достаточно. Видимо, водитель Шевроле либо отвлекся и поздно среагировал, либо в последний момент почему-то решил сделать более резкий маневр, чем следовало. В любом случае водитель Шевроле заранее не тормозил, что означает, что он либо не пытался уступить дорогу, либо просто не видел едущий влоб автомобиль.
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13k
Объект реальности Полчаса назад
Этот кусок говна на тойоте даже рега согнал на обочину, и в свою полосу возвращаться не собирался. Куда смотрел шевроле? наверно думал у дебила есть вариант убраться в свою полосу перед фурой. А когда понял что в тойоте конченый дебил, пытался выжить, но не получилось.
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13k
Booka1a 43 минуты назад
вот недавно был пост, где мужик заснял обгонизда на регистратор, остановился у поста ГИБДД и показал видео, что бы того оштрафовали. и каменты были сплошняком, что мужик крыса, какое ему дело, капать ментам плохо...
а теперь скажите, глядя вот на этого [мат] в тойоте, что тот мужик был не прав
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17k
sanchesS80 53 минуты назад
Правила правилами, но чем занимался водитель в красной машине? Черный козёл уже завершал манёвр, значит уже был на встречке какое-то время и его было видно. Неужели водитель в красной не мог заранее плавно сместиться? На понт брал черного?
Черного возможно найдут и возможно посадят, но водитель красного из гроба уже не вылезет. А всего-то надо было заранее подвинутся. Пускай не по ПДД, зато живой.
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4k
Vetal Monah Час назад
Вот я не понимаю дЭбилов которые оправдывают обочечников и торопыг,им говоришь про ПДД и смерти,а им пох.й-хоть ссы в глаза.
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5k
Shade116 Час назад
Знакомая аналогично разбилась, двое детей остались, виновника так и не нашли.
Надеюсь обгоняльщики эти, 3,14дары сгниют страшно и не по своей воли.
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8k
ScorpionDS Час назад
Кто понимает, можно ли привлечь к ответственности водителя Toyota?
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67k
Пётровыч Час назад
Как же достали эти торопыги. У меня такая же ситуация была, дебил шел на обгон фуры, лете в меня, я успел затормозить и он успел проскочить как тут в сантиметрах. Я блин обосрался, у меня 3 маленьких детей в машине и жена. А этот мудак приедет в точку Б на 5 минут раньше, бараны. Жопанюхи и торопыги должны раз в год на курсы по вождению ходить.
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15k
Maks Es Час назад
Вообще говоря, переть на максималке по настолько загруженной трассе - это самоубийство. Кстати, как и переть на переполненные юга на пляж во время пандемии. Потому чему я удивляюсь? Народ вообще безбашенный, ни о чем не думает, словно все резко потупели до уровня аллахакбар.
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6k
кот базилий 2 часа назад
Смысл этих "обгонов" если поток идет с приличной скоростью, вот сажать надо этого питора .
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14k
Сергей 2 часа назад
Похоже этот сучара, нефига не видя из-за солнца, вынырнул на обгон двух легковых. Чем стал неожиданностью для пострадавшего (очень уж он резко среагировал). Надеюсь поймают этого урода и дадут не условное за непреднамеренное.
И ещё раз.
Все, плин, знают... в теории, как выходить из заноса. Но как в него не заходить - даже не думают. Лучше оставить подвеску на своей обочине, чем жизнь под встречкой. Зачем он делал попытку вернуться в полосу...
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−6
Андрей 2 часа назад
Из за гандона человек умер !((
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2
kuzi1974 2 часа назад
водителя Toyota надо найти и повесить! из-за пи@оров гибнут люди!
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Периодически там езжу и боюсь этого места. Из-за таких вот обмудков. У них там респаун где-то. С одной стороны - да, там достаточно длинные участки где обгона нет и плотные потоки в обе стороны, особенно к вечеру, пятница и выходные. При этом движение более-менее размеренное, все идут 70-80-90, обгон особого смысла и не имеет - тут же упрёшься снова, ну доедешь ты до дачи на 5 минут позднее. Но - вот лезут. Нахрена ? И последствия там часто вот такие. Жаль, что не этот п___р накрутился на фуру а посторонний человек....
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62k
Viktor 3 часа назад
Сука, почему из-за пи@оров гибнут люди!?

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2k
Дмитрий 3 часа назад
Б...ять, поток идёт с нормальной скоростью,но обязательно найдётся му..ло, которому ну очень надо быть самым первым. Сажать бы таких лет на 20 за такие кренделя на дороге.
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
А питора на таёте поймали?
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