В Кировском районе на трассе «Кола» водитель Chevrolet Cruze зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. На опубликованной видеозаписи видно, что он исзбегал столкновения со встречным кроссовером Toyota, водитель которого не успел завершить обгон.