Легендарный суперкар Ferrari F40 покинул свою естественную среду обитания, чтобы показать, на что он способен на грунтовой дороге

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Ferrari F40, пожалуй, самое знаковое создание итальянского автопроизводителя, и оно выглядит и звучит эффектно даже сегодня. Конечно, этот спорткар далеко не так быстр, как автомобили, которые производят сейчас в Маранелло, но большинство «тиффози» предпочли бы иметь именно F40.
На YouTube-канале TheTFJJ появилась видеозапись с необычным примером эксплуатации культовой Ferrari F40. Автор видео, снятого, судя по всему, на некоем автомобильном фестивале, утверждает, что водитель суперкара не только носился по асфальтовым дорожкам, но и дрифтовал по грунтовому треку, не обращая внимания на возможные повреждения.
Вероятнее всего, видео снято на встрече владельцев суперкаров: в разные минуты ролика можно увидеть, к примеру, Ferrari 599 GTB, одну из моделей марки Koenigsegg и Bugatti Veyron. Однако на грунт рискнул выехать только водитель F40.
Пилот суперкара совершил несколько заездов по грунтовому овалу, изначально подготовленному для квадроциклов, оставляя за собой шлейф пыли. В поворотах он пытался двигаться в управляемом скольжении, однако получилось это далеко не сразу. А добираться до трека Ferrari F40 пришлось в прямом смысле по полю. Под конец культовый суперкар заметили крутящим «пятаки» на участке газона, покрытом сеном.
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Метки: Ferrari Ferrari F40 авто автомир автомобили дрифт спорткар
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