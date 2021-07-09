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Легендарный суперкар Ferrari F40 покинул свою естественную среду обитания, чтобы показать, на что он способен на грунтовой дороге

Легендарный суперкар Ferrari F40 покинул свою естественную среду обитания, чтобы показать, на что он способен на грунтовой дороге (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   дрифт   спорткар   
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Ferrari F40, пожалуй, самое знаковое создание итальянского автопроизводителя, и оно выглядит и звучит эффектно даже сегодня. Конечно, этот спорткар далеко не так быстр, как автомобили, которые производят сейчас в Маранелло, но большинство «тиффози» предпочли бы иметь именно F40.

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Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   дрифт   спорткар   
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3  комментария
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768
Kruma 2 часа назад
авто легенда, как и ВАЗ 2101 ;) а так то афигенный автомобиль
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Lynx 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Lynx 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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