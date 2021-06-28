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В Горно-Алтайске водитель автомобиля такси въехал в стоящий на остановке пассажирский автобус. Мужчина находящийся за рулем легковушки погиб.
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По словам очевидцев, бригада медиков пыталась реанимировать водителя иномарки, однако он скончался в карете скорой помощи.
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Сначала... А потом куда?
У него под жопой баллон пропановый, видимо.
Вот и валит, а на остальных нацрать.
Интересно он хоть двери открыл людям, или пусть живьем горят?