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Авария дня. Таксист врезался в автобус и погиб

Авария дня. Таксист врезался в автобус и погиб (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Горно-Алтайске водитель автомобиля такси въехал в стоящий на остановке пассажирский автобус. Мужчина находящийся за рулем легковушки погиб.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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13  комментариев
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2k
Ал 3 часа назад
Судя по тому, как таксист вилял до столкновения с автобусом, ему точно было либо плохо (удар, например), либо очень хорошо (алкоголь или наркотики).
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2k
Sergius SPb Час назад
Он уже до автобуса умер видимо.
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69k
Павел Юрьевич Час назад
"Гастелло", мать его...
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27k
EvilHomer 2 часа назад
"СНАЧАЛА въехал в стоящий на остановке пассажирский автобус" А потом погиб?
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6k
Игорь 3 часа назад
А куда водила автобуса ломанул?
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"водитель автомобиля такси сначала въехал в стоящий на остановке пассажирский автобус"
Сначала... А потом куда?
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27k
Макарыч 3 часа назад
Такое чувство. что он специально покончил жизнь самоубийством. Не заметить маршрутку было просто невозможно.
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Капитан автобуса первым покидает терпящее бедствие судно, даже не пытаясь убедиться. что его помощь пассажирам не требуется.
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1k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Горноалтайск бомбили недавно?
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