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На дороге Новокуйбышевск — поселок Речники столкнулись ВАЗ-2112 и Skoda Octavia. Авария произошла по вине водителя отечественного автомобиля. Погибли три человека.
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Водители автомобилей скончались на месте ДТП, еще двое пострадавших были госпитализированы. Позже в больнице от полученных травм скончался 23-летний пассажир ВАЗ.
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Выжила 21-летняя девушка. Ее состояние стабильное. У нее политравма, сломано бедро, плечевая кость, лицевая кость и челюсть тоже сломаны, сильное сотрясение мозга.
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