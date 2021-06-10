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Авария дня. Момент смертельного ДТП в Самарской области

Авария дня. Момент смертельного ДТП в Самарской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На дороге Новокуйбышевск — поселок Речники столкнулись ВАЗ-2112 и Skoda Octavia. Авария произошла по вине водителя отечественного автомобиля. Погибли три человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Заниженный таз - за рулём му.дила и пид.арас......
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4k
Бу 10 минут назад
Лихач убийца (
Соболезнования близким.
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1k
Андрей 20 минут назад
автор проявил любезность и косвенно обрек людей на смерть
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3k
ImNIK Час назад
А что с октавией то? фото нет. Вроде крепкий авто, из-за урода погиб человек. Интересно аварийка у ВАЗА была что-бы ему путь на небеса уступали?
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65k
Каракули 2 часа назад
Владельцы Отечественного транспорта ведут себя очень глупо. Они нарушают все скоростные нормы чтобы показать другим что они не хуже. В результате такие идиотские аварии..
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Johnny

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