Хорошо, что хоть не уехал: неудачное завершение обгона на трассе

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На трассе под Ростовом водитель черной Audi не успевал завершить обгон и вытолкнул попутный автомобиль с регистратором с дороги.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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