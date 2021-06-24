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Хорошо, что хоть не уехал: неудачное завершение обгона на трассе

Хорошо, что хоть не уехал: неудачное завершение обгона на трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   подрезал   
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На трассе под Ростовом водитель черной Audi не успевал завершить обгон и вытолкнул попутный автомобиль с регистратором с дороги.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   подрезал   
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7  комментариев
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AceChanson 2 часа назад
"Помеха справа" просто восхищает - всегда виноват собственный мужик, ему надо не сходя с места мозг начать выносить. Нет слов.
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3k
dokder 23 минуты назад
ну виновник хоть не уехал и то хорошо
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9k
Andrey Полчаса назад
Фраза в конце "да чтож за наказание такое опять" Видимо не из самых везучих...
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9k
Александр 39 минут назад
Жена еще тупить вздумала.
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13k
Сергей 56 минут назад
В Ауди тормоза не исправны были? Или правая нога приросла к педали газа и затекла - не пошевелить?
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7k
bum-bum Час назад
Валера! разводись с ней нахер!
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128k
InfoVoin 2 часа назад
Такая же бадья была, только два Лексуса белых обгоняли одновременно, первый обогнал и притормозил передо мною а второй начал меня, я на Субарике был, выдавливать, если бы я не притормозил и слегка не принял к обочине, так же бы меня снёс, а номера барнаульские, с Алтая ехали как и я, правда потом дальше по трассе они же и собрались на обочине, ещё одного барнаульского прицепом помяли...Мы ещё ржали что беленькие видать Лексусы в Барнауле распродавали...
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Johnny

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