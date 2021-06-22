Покушение на убийство на трассе в Крыму

690
1
1
На трассе под Севастополем водитель самосвала помешал автору ролика спокойно совершить обгон. Он "выдавил" легковушку на встречную обочину, едва не устроив серьезное ДТП.
Автор пишет: "Это трасса Симферополь - Джанкой, перед с. Октябрьское. Извиняюсь в видео за мат. Помогите наказать этого шофёра который почти убил меня и мою семью. Номер его авто А 213 ОК 92 RUS."
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика
- Авария дня. Жуткое ДТП в Липецкой области
- Полицейские задержали злостного нарушителя, колесившего по Орлу на раздолбанной «Ладе»
- «Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
- Водитель «Ларгус» опрокинул на бок малолитражку в Санкт-Петербурге
13
Понравилось13
Новости партнёров
В СПОРТЛОТО писать надо или на "Фишки" , но только не в ГИБДД
з.ы. сейчас вот уже та шмара, которая на колени ставила 10летнего долбооба, извиняется на камеру))
Мне кажется, владелец регика редкостный идиот.
Камаз ему всяко намекл, что на обгон в таких условиях идти не следует...