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Покушение на убийство на трассе в Крыму

Покушение на убийство на трассе в Крыму (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автохам   видео   грузовик   подрезал   учитель на дороге   
690
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На трассе под Севастополем водитель самосвала помешал автору ролика спокойно совершить обгон. Он "выдавил" легковушку на встречную обочину, едва не устроив серьезное ДТП.

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Метки: авто   автохам   видео   грузовик   подрезал   учитель на дороге   
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15  комментариев
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9k
Antique computer 2 часа назад
Похоже, автор видео обращается куда угодно, только не в ГИБДД.
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1k
Виктор 7 минут назад
Помогите наказать этого шофёра который почти убил меня и мою семью. Номер его авто А 213 ОК 92 RUS.
В СПОРТЛОТО писать надо или на "Фишки" , но только не в ГИБДД
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20k
hebpat 37 минут назад
Скот
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829
12 59 минут назад
Не понятно. может деффект в покрытии был.. а может перед тем как встретится на трассе вы зацепились в придорожной кафешке. Но странных людей на дороге очень много... и к этому надо быть готовым
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Да, попадаются такие странные водители, не только на грузовиках. Зачем и почему так делают, непонятно. Видимо скудность ума и гипертрофированное эго не дают понять.
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16k
Dr.CrAzY Час назад
Больше груз хотел чтобы водятел - автор ролика, прекратил обгон, чтобы избежать ДТП со встречкой!
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5k
SWR-SHKETY 2 часа назад
вот лично мне даже когда легковушки по одной между легковушек щемятся не нравится, я давно уже не иду на обгон по одной (жду момент когда можно обогнать оптом) а тут он тормозит камаз, им сложней набирать скорость, да и при обгоне видно что встречная газель сместилась на обочину, спасая жизнь, так что автор найди лучше водителя газели и отблагодари его, а между камазами лучше не лезь
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Таких водителей большегрузов нужно пи@дить ногами, только за то, что едут с такой дистанцией, а за такое как на видео вообще убивать.
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9k
harlamov 2 часа назад
Да ладно, олд скульные водители учат петушка. Будет аккуратней в следующий раз. Пусть спасибо скажет за урок.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
на самосвале, наверно, обиженный... другого объяснения его маневру просто нет... за то если бы регик попал в аварию, а обиженного потом нашли, он бы извинялся на камеру и говорил, что он не хотел, солнце в глаза, потерял управление и т.д. все обиженные так себя ведут после совершенного ими проступка или преступления!
з.ы. сейчас вот уже та шмара, которая на колени ставила 10летнего долбооба, извиняется на камеру))
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196
Мурчелло Albert GER 7 минут назад
Не только.
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9k
Antique computer 2 часа назад
Пересмотрел видео.

Мне кажется, владелец регика редкостный идиот.

Камаз ему всяко намекл, что на обгон в таких условиях идти не следует...
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