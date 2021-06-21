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«Я беременная! Тебя петухом сделают!», — небольшое ДТП с участием автомобилистки из Петербурга

«Я беременная! Тебя петухом сделают!», — небольшое ДТП с участием автомобилистки из Петербурга (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: #Видео   #авто   аварии   авто аварии   дтп   санитар   учитель на дороге   
1384
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Наглая женщина на кроссовере BMW хотела перестроиться на съезде с КАД и стукнула автомобиль автора ролика. После ДТП виновница знатно обматерила мужчину.

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Метки: #Видео   #авто   аварии   авто аварии   дтп   санитар   учитель на дороге   
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18  комментариев
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4k
rutt 2 часа назад
Хабалка чмошная, кто таких **ёт-то вообще?
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27k
EvilHomer 2 минуты назад
Во дают, жрицы любви совсем озверели
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2k
Дмитрий 11 минут назад
Чё ты мямлишь: "Я ехал по свое полосе!"...Испугался что ли "петуха"?
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18
Лео Рева 12 минут назад
Родит такую же хабалку....
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−20
Fedor 15 минут назад
Правила 3 Д - дай дураку (дуре) дорогу
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−53
wr2x2 Полчаса назад
автор ролика молодец
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9k
Andrey 37 минут назад
Беременная? Ну тогда анекдот почти про нее
Страшная и наглая тётка заходит в магазин с двумя детьми.
Продавец спрашивает
- Это близнецы?
Тётка, с наездом:
- Ты чё, козёл слепой совсем? Ему 9, а ей 7. И вообще, какого хрена ты тут вопросы задаещь?
Да я просто не могу поверить, что тебя трахнули два раза.
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31
Ильдар Хуснутдинов 55 минут назад
я беременная!!! в этом я тоже виновен )))
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1k
Р Х 58 минут назад
Где там девушка? Кобла дворовая, не более того.
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3k
Еркен Час назад
Ну в принципе женщина права она "блядь беременная", что еще от нее ждать.
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13k
Сергей Час назад
А разве беременность теперь даёт преимущество на дороге? Я думал, что только в общественном транспорте. Где то я этот момент упустил.
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6k
КОСТЯН Час назад
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13k
Booka1a 2 часа назад
пздц. и так пробка, а два упоротых водятла еще и полосу перекрыли
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127k
InfoVoin 2 часа назад
Два сапога - пара...
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257
felix 2 часа назад
Культурная столица в парадном марше!!!
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