«Я беременная! Тебя петухом сделают!», — небольшое ДТП с участием автомобилистки из Петербурга

1384
1
1
Наглая женщина на кроссовере BMW хотела перестроиться на съезде с КАД и стукнула автомобиль автора ролика. После ДТП виновница знатно обматерила мужчину.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани
- Водитель «Ларгус» опрокинул на бок малолитражку в Санкт-Петербурге
- Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе
- В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся
- Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми
34
Понравилось34
Новости партнёров
Страшная и наглая тётка заходит в магазин с двумя детьми.
Продавец спрашивает
- Это близнецы?
Тётка, с наездом:
- Ты чё, козёл слепой совсем? Ему 9, а ей 7. И вообще, какого хрена ты тут вопросы задаещь?
Да я просто не могу поверить, что тебя трахнули два раза.