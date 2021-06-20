Видео дорожного инцидента, которое хорошо поймет каждый водитель

Кадры собрали более 340 000 просмотров на Facebook и тысячи просмотров на TikTok в течение нескольких часов. Люди весьма охотно вступили в обсуждение этого вполне обычного происшествия - возможно, потому, что так или иначе каждый водитель с подобным поведением на дороге сталкивался и ему есть что сказать на эту тему.



"Это происходит постоянно на проселочных дорогах. Кто-то едет со скоростью 80 км/ч в зоне, где можно ехать 110 км/ч, - написала одна женщина. - Но когда у вас появляется шанс его обогнать, он, вместо того, чтобы продолжать ехать на своих 80 км/ч, вдруг ускоряется, как будто назло вам".



Другой комментатор добавил: "Здесь демонстрируется довольно обычное вождение. Я не понимаю, почему водитель фургона решил сменить полосу. Он поплатился за свою глупость".