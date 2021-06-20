Видео дорожного инцидента, которое хорошо поймет каждый водитель

2308
4
1
Такие случаи на дорогах происходят каждый день и в любой точке земного шара - два упертых водителя пытаются обогнать друг друга - и заканчивается это аварией. Конкретно этот дорожный инцидент произошел одном из хайвеев в Австралии, но мог произойти где угодно. Все зафиксировал видеорегистратор. Смотрим!
На полосе слева - автомобиль с фургоном-прицепом, справа - грузовик, в котором установлен видеорегистратор. Водитель, буксирующий автодом, пошел на опережение в попытке обогнать грузовик, но тот, в свою очередь, не дал ему этой возможности. Первый не справился с управлением и его занесло, развернув прицеп прямо перед грузовиком, водитель которого разразился шквалом оскорблений (реакция, объединяющая водителей всех стран).
Кадры инцидента, размещенные в Сети, вызвали споры о том, кто виноват в этой дорожной ситуации.
"Ты должен уступить дорогу, черт возьми", - говорит водитель грузовика на видео.
Но вместо того, чтобы дать грузовику обогнать себя, водитель автомобиля с прицепом ускоряется и выезжает на полосу обгона, а потом его там разворачивает и он чуть не врезается во встречный автомобиль.
Водитель грузовика, видя все это, разражается яростной тирадой.
Кадры инцидента, размещенные в Сети, вызвали споры о том, кто виноват в этой дорожной ситуации.
"Ты должен уступить дорогу, черт возьми", - говорит водитель грузовика на видео.
Но вместо того, чтобы дать грузовику обогнать себя, водитель автомобиля с прицепом ускоряется и выезжает на полосу обгона, а потом его там разворачивает и он чуть не врезается во встречный автомобиль.
Водитель грузовика, видя все это, разражается яростной тирадой.
"Приятель, я обгоняю. Ты должен уступить дорогу, тупица, - кричит он. - Ты идиот. Ты ускорился и не пропустил меня! У меня все записано на видеорегистраторе! Ты ехал со скоростью 90 км/ч, а потом разогнался до 100 прямо на полосе обгона. Придурок!"
Позже водитель грузовика поделился видеозаписью на странице Dash Cam Car Owners Australia в Facebook. Он написал, что ему дико повезло, что его грузовик и две машины позади него не попали в аварию.
Кадры собрали более 340 000 просмотров на Facebook и тысячи просмотров на TikTok в течение нескольких часов. Люди весьма охотно вступили в обсуждение этого вполне обычного происшествия - возможно, потому, что так или иначе каждый водитель с подобным поведением на дороге сталкивался и ему есть что сказать на эту тему.
"Это происходит постоянно на проселочных дорогах. Кто-то едет со скоростью 80 км/ч в зоне, где можно ехать 110 км/ч, - написала одна женщина. - Но когда у вас появляется шанс его обогнать, он, вместо того, чтобы продолжать ехать на своих 80 км/ч, вдруг ускоряется, как будто назло вам".
Другой комментатор добавил: "Здесь демонстрируется довольно обычное вождение. Я не понимаю, почему водитель фургона решил сменить полосу. Он поплатился за свою глупость".
"Это происходит постоянно на проселочных дорогах. Кто-то едет со скоростью 80 км/ч в зоне, где можно ехать 110 км/ч, - написала одна женщина. - Но когда у вас появляется шанс его обогнать, он, вместо того, чтобы продолжать ехать на своих 80 км/ч, вдруг ускоряется, как будто назло вам".
Другой комментатор добавил: "Здесь демонстрируется довольно обычное вождение. Я не понимаю, почему водитель фургона решил сменить полосу. Он поплатился за свою глупость".
Но нашлись и те, кто утверждал, что виноваты оба водителя. "Я вижу здесь двух несдержанных водителей, которым следует научиться вежливости и здравому смыслу на дороге. Несомненно, это несчастный случай, которого можно было избежать, но никто не хотел просто уступить другому", - как вам такое мнение?
Также многие хвалили водителя в синем автомобиле, который ехал навстречу, но сумел избежать столкновения с фургоном.
Также многие хвалили водителя в синем автомобиле, который ехал навстречу, но сумел избежать столкновения с фургоном.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево
- Авария дня. Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
- Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста
- Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми
- Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани
Метки: Кто виноват видеорегистратор аварии дорожное происшествие дорожный инцидент дтп кто прав поведение на дороге
22
Понравилось22
Новости партнёров
Лично я, когда сталкиваюсь с таким поведением и понимаю, что опять наткнулся на очередного уе&ана, спокойно встаю сзади и дружески подсвечиваю ему путь противотуманками. Максимум, минут через двадцать люди соглашаются пропустить меня на обгон.
у них же левостороннее движение...
т.е. фургон с прицепом ехал по первому ряду, а грузовик его обгонял по второму, и во время обгона фургон с прицепом начал ускоряться, а потом вылез во второй ряд под грузовик.
о чём тут тогда спорить? фургон - дебил.
но рег давил до последнего, мог бы оттормозиться, чо с дураками связываться....
Поголовно.
И не только на светофорах.
Удивляет только, почему водитель грузовика с регистратором не притормозил, и не отпустил пикапа вперед.
Итог - ДТП.
ДАЙ ДОРОГУ ДУРАКУ