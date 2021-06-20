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Видео дорожного инцидента, которое хорошо поймет каждый водитель

Видео дорожного инцидента, которое хорошо поймет каждый водитель (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 июня 2021 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Кто виноват   видеорегистратор аварии   дорожное происшествие   дорожный инцидент   дтп   кто прав   поведение на дороге   
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Такие случаи на дорогах происходят каждый день и в любой точке земного шара - два упертых водителя пытаются обогнать друг друга - и заканчивается это аварией. Конкретно этот дорожный инцидент произошел одном из хайвеев в Австралии, но мог произойти где угодно. Все зафиксировал видеорегистратор. Смотрим!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кто виноват   видеорегистратор аварии   дорожное происшествие   дорожный инцидент   дтп   кто прав   поведение на дороге   
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14  комментариев
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
А что тут размышлять то? Нахера авто с прицепом начал перестраиваться, когда авто справа уже поравнялся с прицепом? Это просто идиотизм на пустой дороге.
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15k
Пронька Грезной 8 минут назад
Не знаю, кто как, а я всегда, когда вижу, что обгоняет нечто большое или свистопердящее из последних сил, но упертое, сбрасываю скорость. Нехай едеть. ИМХО по иному может быть себе дороже.
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4k
Максим Демидов 54 минуты назад
Я сам дальнобойщик, и с подобной ситуацией сталкиваюсь регулярно. У тебя график движения, а спереди"тошнит" подобное чудо, двигаясь со скоростью ниже дозволенного. Но, что самое удивительное - когда появляется возможность его объехать, он ускоряется, не давая тебе это сделать!!!.. В данном случае "тошнот" , не вытягивая гонку в подъём, решил тупо заблокировать дорогу. За что и поплатился... Печально.
Лично я, когда сталкиваюсь с таким поведением и понимаю, что опять наткнулся на очередного уе&ана, спокойно встаю сзади и дружески подсвечиваю ему путь противотуманками. Максимум, минут через двадцать люди соглашаются пропустить меня на обгон.
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5k
schmubu 3 часа назад
австралия, вона чо. я сначала не понял.
у них же левостороннее движение...
т.е. фургон с прицепом ехал по первому ряду, а грузовик его обгонял по второму, и во время обгона фургон с прицепом начал ускоряться, а потом вылез во второй ряд под грузовик.

о чём тут тогда спорить? фургон - дебил.
но рег давил до последнего, мог бы оттормозиться, чо с дураками связываться....
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27k
Игорь 3 часа назад
Ну очевидно же - дорога шла прямо. Что там с водилой - уснул ли, СМС писал, долбился в глаза - не важно. Как только дорога начала плавно поворачивать - он продолжил ехать прямо.
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