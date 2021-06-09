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Авария дня. Белые ночи в Санкт-Петербурге

Авария дня. Белые ночи в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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В Василеостровском районе Петербурга не поделили дорогу Audi и Mercedes. Судя по видео, водитель Mercedes проскакивал перекресток уже на красный сигнал светофора. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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564
Glassy 2 часа назад
Тут тоже диасполра пойдет просить?
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27k
Макарыч 59 минут назад
Долбоёбы мерседесные...
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Johnny

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