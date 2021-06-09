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В Василеостровском районе Петербурга не поделили дорогу Audi и Mercedes. Судя по видео, водитель Mercedes проскакивал перекресток уже на красный сигнал светофора. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.
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"Джигиты на Мерседесе хотели на красный проскочить у Тучкова моста и на полной скорости протаранили Ауди", — так аварию описали в паблике о городских происшествиях.
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