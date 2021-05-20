«Дух экстаза»: что за женщина на капотах Rolls-Royce

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Британские автомобили Rolls-Royce известны по всему миру. Они стали олицетворением роскоши, статуса и богатства. Вот уже 110 лет вытянутые капоты этих прекрасных машин украшает статуэтка женщины. Что это за фигурка и как она туда попала?
На заре развития автомобилей, элегантные фигурки украшавшие решетки радиаторов были делом обычным. Автопроизводители, а также сами владельцы машин, упражнялись кто во что горазд и лепили на капоты летающих журавлей, слонов или женщин в самых разнообразных позах. Одним из таких автолюбителей был британский промышленник лорд Монтегю. Он захотел украсить статуэткой женщины, радиатор своего роскошного Rolls-Royce Silver Ghost. В 1909 году аристократ обратился за помощью к своему другу, известному скульптору - Чарльзу Сайксу.
Элеанора Торнтон
Моделью для скульптора послужила возлюбленная, а по совместительству секретарь лорда Монтегю - Элеанора Веласко Торнтон. Разные социальные статусы и супружество Монтегю, не позволили возлюбленным быть вместе и встречались они тайно. Чарльз Сайкс постарался на славу и создал скульптуру женщины олицетворившую грацию, скорость и красоту. Свою работу он назвал «Шепот», увековечим тем самым тайные чувства своего заказчика. В 1911 году Монтегю поместил фигурку на капот своего автомобиля.
«Шепот»
Эффектная скульптура стала настолько популярной, что в разных вариациях она стала появляться и на других автомобилях. Причем не только марки Роллс-Ройс. Порой это фигурки весьма отдаленно напоминали оригинал, и выглядели менее элегантно, нежели оригинал. Проблема встала настолько остро, что Клод Джонсон - тогдашний руководитель Rolls-Royce, попросил Чарльза Сайкса создать оригинальную статуэтку, которая станет официальным символом, маскотом как сказали бы сейчас, британской автокомпании.
«Дух экстаза»
Затребовав немалый гонорар Сайкс создал второй свой шедевр под названием «Дух скорости». Скульптура имела схожую с «Шепотом» концепцию - отображая женщину в воздушном платье, с расправленными словно крылья руками. Моделью, как и прежде послужила Элеанора Торнтон. Клод Джонсон был очень доволен работой и назвал фигуру - «Дух экстаза».
С тех пор и по сей день автомобили марки Rolls-Royce украшает «Дух экстаза». Изначально статуэтка имела высоту 18 см. В 1934 году была создана уменьшенная в высоту вариация, где женщина стояла на коленях. С 1955 года устанавливалась оригинальная «стоячая» вариация талисмана уменьшенная до 9,5 см. С начала 70-х фигурка стала подпружиненной, дабы уменьшить ее травмоопасность.
С тех пор и по сей день автомобили марки Rolls-Royce украшает «Дух экстаза». Изначально статуэтка имела высоту 18 см. В 1934 году была создана уменьшенная в высоту вариация, где женщина стояла на коленях. С 1955 года устанавливалась оригинальная «стоячая» вариация талисмана уменьшенная до 9,5 см. С начала 70-х фигурка стала подпружиненной, дабы уменьшить ее травмоопасность.
Интересно, что до 1939 года все фигурки изготавливались вручную, самим Чарльзом Сайксом. В наше время, хоть и многие элементы автомобилей Ролс-Ройс по-прежнему изготавливаются вручную, сама фигурка отлита из метала. Причем в разное время ее изготавливали из разных материалов, в том числе и драгоценных. Современный «Дух экстаза» выполнен из нержавеющей стали или хрусталя. Также на заказ статуэтку можно покрыть 24-каратным золотом.
«Дух экстаза» стал прекрасным примером, как некоторые автопроизводители хранят свои традиции, формируя дополнительную ценность своего бренда.
«Дух экстаза» стал прекрасным примером, как некоторые автопроизводители хранят свои традиции, формируя дополнительную ценность своего бренда.
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