«Дух экстаза»: что за женщина на капотах Rolls-Royce

Затребовав немалый гонорар Сайкс создал второй свой шедевр под названием «Дух скорости». Скульптура имела схожую с «Шепотом» концепцию - отображая женщину в воздушном платье, с расправленными словно крылья руками. Моделью, как и прежде послужила Элеанора Торнтон. Клод Джонсон был очень доволен работой и назвал фигуру - «Дух экстаза».



С тех пор и по сей день автомобили марки Rolls-Royce украшает «Дух экстаза». Изначально статуэтка имела высоту 18 см. В 1934 году была создана уменьшенная в высоту вариация, где женщина стояла на коленях. С 1955 года устанавливалась оригинальная «стоячая» вариация талисмана уменьшенная до 9,5 см. С начала 70-х фигурка стала подпружиненной, дабы уменьшить ее травмоопасность.