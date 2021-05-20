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«Дух экстаза»: что за женщина на капотах Rolls-Royce

«Дух экстаза»: что за женщина на капотах Rolls-Royce (4 фото + 2 видео)

Автор:
20 мая 2021 09:10
Метки: Rolls-Royce   Дух экстаза   авто   автомир   автомобили   маскот   
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Британские автомобили Rolls-Royce известны по всему миру. Они стали олицетворением роскоши, статуса и богатства. Вот уже 110 лет вытянутые капоты этих прекрасных машин украшает статуэтка женщины. Что это за фигурка и как она туда попала?

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Метки: Rolls-Royce   Дух экстаза   авто   автомир   автомобили   маскот   
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Corvus Corax Минуту назад
"Моделью, как и прежде послужила Элеанора Торнтон."
Чота фигурка не коррелирует со стокилограммовой бодипозитивной моделью.
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