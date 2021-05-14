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Авария дня. Несовершеннолетний мотоциклист из Амурской области

Авария дня. Несовершеннолетний мотоциклист из Амурской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 мая 2021 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Завитинске на одном из перекрёстков столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Байком управлял 17-летний подросток.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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1k
Acid Snake Час назад
Ещё на одного дегенерата меньше
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30k
Aleksandr 4 минуты назад
И сколько летел хрустик в населенном пункте, 100+?
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3k
Vladimir 13 минут назад
К сожалению, водитель автомобиля огребет по полной. Уверен на 90%, что ему будут шить статью: поворачивал на перекрестке, не убедившись в безопасности маневра. И всем будет насрать, что малолетний п...юк летел по встречке.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Органы стремились покинут тело!
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Искренне надеюсь, что с людьми из автомобиля всё в порядке.
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50k
Нанук Паналык 2 часа назад
Опыта пилотировния не хватило! Нужно было штурвал полностью на себя,и форсаж включать! Глядишь бы и перелетел..

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