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В Завитинске на одном из перекрёстков столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Байком управлял 17-летний подросток.
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Подросток управлял мотоциклом без государственного регистрационного знака, не имея водительских прав. Пострадавший наездник был госпитализирован.
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