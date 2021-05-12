Быстрый водитель BMW влетел в «скорую» на юге столицы

Водитель BMW 5-серии переооцинил свои гоночные навыки и не с правился с управлением в повороте. Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся со «скорой».

0 После таких видео и складывается плохое мнение о владельцах марки BMW.