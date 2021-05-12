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Быстрый водитель BMW влетел в «скорую» на юге столицы

Быстрый водитель BMW влетел в «скорую» на юге столицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
503
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Водитель BMW 5-серии переооцинил свои гоночные навыки и не с правился с управлением в повороте. Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся со «скорой».

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Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
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14  комментариев
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6k
workmen77 Час назад
У бабы похоже больше мозгов, чем у Сережи. Понимает, как опасно так стоять посреди дороги.
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14k
KOSTELLO 6 минут назад
Сирьооооожжжж!
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3k
Борис Карабанов 7 минут назад
А почему в данном случае не заострено внимание на возрасте водителя? Наверняка, опасный на дороге пенсионер? Или нет? :)
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4k
alex 9 минут назад
типичный водятел БМВ
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756
Александр 23 минуты назад
Чтобы отключать систему стабилизации на современном мощном автомобиле, нужно быть или профессиональным автогонщиком или дебилом.
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1k
Pavel 50 минут назад
пасажирка реально бесит! Не останавливайся.... а потом такие ноют, а почему мне не помогают?
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3k
aed 59 минут назад
хотел дать угла, а дал "столба" (с) народное
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6k
JACKAL Час назад
))Мудила
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6k
Игорь Час назад
технично
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32k
Alex Час назад
Тупой баран
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Мафусаил Час назад
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Johnny

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