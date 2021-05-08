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Подростки перевернули машину, пытаясь задним ходом уйти от погони

Подростки перевернули машину, пытаясь задним ходом уйти от погони (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 20:31
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   видео   дтп   курьез   подростки   сахалин   
1367
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Глядя на "мастерство" этих недорослей, ахнул даже сотрудник ДПС.

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Метки: Погоня   видео   дтп   курьез   подростки   сахалин   
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4k
Алексей 2 часа назад
А Марк был хороший)
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4k
tamin 2 часа назад
Чья-то жопа будет гореть
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