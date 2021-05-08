Подростки перевернули машину, пытаясь задним ходом уйти от погони

Глядя на "мастерство" этих недорослей, ахнул даже сотрудник ДПС.
В Холмском районе Сахалина подросток на старенькой иномарке решил устроить гонки по сельским дорогам и распугал местных жителей, которые вызвали наряд ДПС. Однако завидев машину с автоинспекторами, юный любитель фильмов с Вин Дизелем ничуть не растерялся и попытался уйти от погони задним ходом.
Малолетний гонщик, видно, хотел эффектно и на скорости, как в фильмах, совершить полицейский разворот, но потерпел фиаско - машина перевернулась, заставив автоинспекторов нервничать, а пользователей Сети - смеяться.
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Инцидент произошел 7 мая. Из-за аварии никто не пострадал, кроме разве что родителей подростков. Их привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей. А на "водителя" составили протокол за управление автомобилем без прав.
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