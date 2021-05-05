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Во Фрунзенском районе Петербурга на перекрёстке улиц Белградской и Димитрова водитель каршерингового автомобиля столкнулся со встречным универсалом «Шкода», который от удара опрокинулся на бок. В салоне прокатного автомобиля находились ребята в форме и головных уборах, они поспешили скрыться с места ДТП.
18-летнюю девушку, находившуюся за рулем универсала, госпитализировали в состоянии средней тяжести в одну из городских больниц.
Вскоре беглецов вернули на место ДТП. С водителем каршерингового автомобиля разбирается полиция.
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Только никто из них не знает, что такое честь и достоинство
Их место в местах не столь отдаленных, сволочи!!!