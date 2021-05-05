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Курсанты на каршеринге устроили серьезное ДТП и сбежали, не оказав помощь пострадавшей девушке

Курсанты на каршеринге устроили серьезное ДТП и сбежали, не оказав помощь пострадавшей девушке (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   скрылся с места дтп   
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Во Фрунзенском районе Петербурга на перекрёстке улиц Белградской и Димитрова водитель каршерингового автомобиля столкнулся со встречным универсалом «Шкода», который от удара опрокинулся на бок. В салоне прокатного автомобиля находились ребята в форме и головных уборах, они поспешили скрыться с места ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   скрылся с места дтп   
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49k
Нанук Паналык 52 минуты назад
Настоящие крысеныши! Надежда и опора россгвардии!
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SuperTroll 19 минут назад
Настоящие офицеры епт. Не удивлюсь если до генералов дослужатся
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7k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Курсанты ждут, что в 40 лет уже с хорошей пенсией будут.
Только никто из них не знает, что такое честь и достоинство
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1k
Иван Иванов 38 минут назад
Ссыкуны позорные

Их место в местах не столь отдаленных, сволочи!!!
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8k
Шурум-бурум 55 минут назад
очередные трусливые дети б@ядей...
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Johnny

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