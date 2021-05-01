FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7835 постов • 718 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил

Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   двойная сплошная   пдд   санкт-петербург   трактор   тракторист   
2348
1
1
На три вещи можно смотреть бесконечно - как бежит вода, как горит огонь, и как слишком наглые водители получают по заслугам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   двойная сплошная   пдд   санкт-петербург   трактор   тракторист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15
Maxim 2 часа назад
Водятель минусанул что-ль? Мерседес головного мозга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли 51 минуту назад
Тракторист мог бы спокойно при помощи ковша перекинуть авто назад. Но нет же, решил проучить водитель мерса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−54
Vovan Час назад
>>робт Vovan Минуту назад нормальный тракторист может этот
>> трактор купить и окупить за год, а е*блану на мерсе еще 5 лет кредит
>> выплачивать

Это да! чувак на мерине ему кредит и выдаст

а если не выплатит, заберет и трактор и хату
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex ASK Час назад
Ковшик надо было приподнять на полметра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−54
Vovan Час назад
>>Михайло Потапыч Vovan Минуту назад У тебя мама,
>> сестра, жена, дочь есть? Или сидишь один в
>>обнимку со своей пипкой?

ну а что я сделаю, стем фактом, что бабы и машины это не совместимые вещи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−54
Vovan Час назад
ну а что дальше?
водитель мерса останется в мерсе, а учитель-тракторист так и будет батрачить... вот что будет дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
робт Vovan Час назад
нормальный тракторист может этот трактор купить и окупить за год, а е*блану на мерсе еще 5 лет кредит выплачивать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Toxictofa 2 часа назад
Ахахах)
Против ковша мерс не тянет)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 2 часа назад
Хороший саундтрек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
И всё????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
albedo 2 часа назад
Спасибо!!!
Давно так не смеялся!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−54
Vovan 2 часа назад
это что ... я однажды переходя улицу увидел машину со знаком "учебная" за рулем баба и ученик баба
вот этот страшно! аж перекреститься захотелось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Михайло Потапыч Vovan Час назад
У тебя мама, сестра, жена, дочь есть? Или сидишь один в обнимку со своей пипкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Американцы доверились автопилоту Tesla и поплатились за это своими жизнями Американцы доверились автопилоту Tesla и поплатились за это своими жизнями Красоты Канонерского острова, Санкт-Петербург Красоты Канонерского острова, Санкт-Петербург Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин Во Флориде черепаха в полёте пробила стекло и чуть не покалечила пенсионерку Во Флориде черепаха в полёте пробила стекло и чуть не покалечила пенсионерку На свадьбе в Ингушетии внедорожник Mercedes протаранил трактор, чтобы занять почетное место На свадьбе в Ингушетии внедорожник Mercedes протаранил трактор, чтобы занять почетное место
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90877



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады
0
34
Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
4
190
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Жизнь после пандемии: обложки в стиле журнала "Нью-Йоркер"
0
0
Жизнь после пандемии: обложки в стиле журнала "Нью-Йоркер"
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
0
19
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
10 долгожданных релизов хоррор-игр, которые выйдут в 2021 году
10 долгожданных релизов хоррор-игр, которые выйдут в 2021 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#факты#красота#комментарии#автомир#еда#приколы#шоу бизнес
#фото#животные#СССР#интересное#дети#позитив#прикольные#кино#санкт-петербург#Фотографии.
#прикол#история#подборка#природа#забавно#сатира#Россия#мемы#сша#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться