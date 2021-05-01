Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил

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На три вещи можно смотреть бесконечно - как бежит вода, как горит огонь, и как слишком наглые водители получают по заслугам.
К сожалению, есть такая категория автомобилистов, которые свято верят, что правила написаны не для них. И вот один из таких "уверовавших" столкнулся с принципиальным трактористом, который с данной позицией был категорически несогласен.
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>> трактор купить и окупить за год, а е*блану на мерсе еще 5 лет кредит
>> выплачивать
Это да! чувак на мерине ему кредит и выдаст
а если не выплатит, заберет и трактор и хату
>> сестра, жена, дочь есть? Или сидишь один в
>>обнимку со своей пипкой?
ну а что я сделаю, стем фактом, что бабы и машины это не совместимые вещи?
водитель мерса останется в мерсе, а учитель-тракторист так и будет батрачить... вот что будет дальше
Против ковша мерс не тянет)))))
Давно так не смеялся!!!
вот этот страшно! аж перекреститься захотелось...