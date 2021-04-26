Молодые «гонщики»: в Тюмени водитель ВАЗа въехал в автобус

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Компания молодых людей на «четырнадцатой» решила погонять по центру города. В какой-то момент водитель вовремя не заметил стоящий автобус и не успел затормозить.
Присутствует ненормативная лексика!
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