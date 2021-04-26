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Молодые «гонщики»: в Тюмени водитель ВАЗа въехал в автобус

Молодые «гонщики»: в Тюмени водитель ВАЗа въехал в автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 14:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   шашечник   
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Компания молодых людей на «четырнадцатой» решила погонять по центру города. В какой-то момент водитель вовремя не заметил стоящий автобус и не успел затормозить.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   шашечник   
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6  комментариев
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17k
生气Robot Час назад
"В какой-то момент водитель вовремя не заметил стоящий автобус и не успел затормозить" - а где водитель? там одни пассажиры, нормальные водители так не ездят!
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7k
Лещ 3 минуты назад
Видимо за рулём вообще имбицил. Да, я тоже иногда тороплюсь и быстро еду, но там у него этот автобус издалека видно и ситуация читается на раз-два, идиот просто...
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1k
mikhanych 5 минут назад
а че водила очковал то, еще и пристегнулся, надо было и дальше педаль газа давить, чтоб наверняка вылететь черз лобаш и размазать пустой череп об автобус
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17k
Andrey Полчаса назад
Мятый таз - радует глаз. Надеюсь, люди не пострадали?
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2k
Яков 41 минуту назад
Я в Москве заметил автобус, а он в Тюмени нет
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6k
Игорь 41 минуту назад
действительно - дерьмой завоняло
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