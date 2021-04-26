Сломанный светофор: наезд на пешехода в Брянске

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На проспекте Московском водитель «Шкоды» сбил 35-летнюю женщину. Она перебегала дорогу по пешеходному переходу, где не работал светофор.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили
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