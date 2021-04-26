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Сломанный светофор: наезд на пешехода в Брянске

Сломанный светофор: наезд на пешехода в Брянске (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
468
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На проспекте Московском водитель «Шкоды» сбил 35-летнюю женщину. Она перебегала дорогу по пешеходному переходу, где не работал светофор.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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6  комментариев
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1k
GUSAR 3 часа назад
Водила [мат]! Ну ты же видишь что все стоят! Типа самый шустрый хотел объехать стоящие авто?! Мудак тупорылый!
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6k
Сгусток позитива 5 минут назад
водила отборнейший му*д*а*к
но курица то куда бежит, еще под конец поднажала так, чтобы на капот успеть...
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Надеюсь в колонию он не опоздал.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Куда летел этот дол....б! Сразу в ад? Два ё...ных ряда стоит! Ты ...френ летишь!!!!! Есть ли мозги у этого существа?
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