Неудачная попытка проехать по пешеходному переходу на электросамокате

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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов водитель кроссовера сбил девушку на электросамокате.
Авторский пост
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Другое дело он должен был уступить дорогу всем пешеходам которые переходят дорогу по переходу.
И самокатчикам тоже. Которые по ПДД считаются пешеходами.
Не вижу ничего плохого в проезде по пеш. переходу, но со скоростью пешехода и т.п. Насколько знаю, в странах с развитым велодвижением так и есть, да даже у нас в правилах в первую очередь именно скоростью движения обусловленно спешивание, а уже во вторую скоростью "отпрыгивания от опасности".
НО! Я на любой зебре, хоть даже если и горит зелёный, убеждаюсь что водитель в машине на меня смотрит и видит.
Вижу как подростки не самоутверждённые гонзают и понимаю почему такое правило ввели. В расчёте на самого тупого, который будет лететь на максимальной скорости.
Так то если с умом всё делать - никогда под колёса не попадёшь. Но это с умом. Многие ли могут нынче этим похвастаться...
насчёт "с умом" оч спорно, т.к с этим самым умом должен быть и водитель ТС, а некоторые даже не знают, что вылысыпыдыст является полноценным уч-ом ДД, и что.. !! Дайте нам наши полметра дороги справа!!!