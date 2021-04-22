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Неудачная попытка проехать по пешеходному переходу на электросамокате

Неудачная попытка проехать по пешеходному переходу на электросамокате (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 12:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов водитель кроссовера сбил девушку на электросамокате.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
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38  комментариев
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20
118 2 часа назад
Хорошо еще отделалась, встала и права качает ,хотя должна знать как переходить ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
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−3
Е2е4 44 секунды назад
Пешеходам горит "глубоко зеленый", при чем тут мощность самоката?Ну не "спешилась" она, что изменилось?Не регулируемый переходник, дело другое.Мне становится страшно среди вас.
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1k
alecsey_n Полчаса назад
Можно обсуждать и водителя и женщину на электросамокате, но я бы лучше обсудил схему движения на данном перекрестке. Пока она такая дерьмовая - будут аварии и сбитые пешеходы. На перекрестке требуется отдельный указатель для поворота направо. Тогда и водители боятся не будут и пешеходы целы останутся.
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3k
DNK Час назад
Друзья! Я и как многие из вас ненавижу пешеходов. Тем более не спешившихся велосипедистов! Но обратите внимание на разъяснения ГИБДД на 2021 год относительно езды на электросамокатах. К большому сожалению, нам пока придется притормаживать перед пешеходным переходом и интересоваться мощностью электорсамоката перед тем как принять решение - размазать этого наглеца по асфальту или помиловать.


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982
JulZh Час назад
Ну клуша сама виновата
Вот только я не поняла, она в конце видео, когда машина уже уехала, тоже пошла такая восвояси, а потом такая херак, самокат же забыла?! Очень смешно выглядело, особенно в ускоренном варианте
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Ну вот оплатит ремонт кроссовка, будет в след раз пешком через переходы ходить.
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7k
Алеksей Snork Snorkoff Час назад
с хрена ли? автомобилист имел права пересекать зебру на горящую пешеходную зелень? нет, не имел, ибо "водитель должен дождаться, пока они не завершат пересечение дороги", а помимо самокатистки там и ещё идущие люди есть.
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27k
Snork Snorkoff Алеksей Час назад
С хренали не имел если ему не горит автомобильный красный? Пешеходная зелень движение ам не регулирует никак, она регулирует пешеходов
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7k
Алеksей Snork Snorkoff Час назад
5 баллов!
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27k
Snork Snorkoff Алеksей 21 минуту назад
Леша, вы дурак? Часто и густо одновременно горит на прекрестке зеленый автомобилю и зеленый пешеходам на перекрестной дороге. Поворачивая, автомобиль пропускает пешеходов и двигается дальше. Каким ером водитель вообще должен пешеходную зелень выглядывать?
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3k
DNK 2 часа назад
Мне интересно какого уя автомобили вообще делают на РЕГУЛИРУЕМОМ пешеходном переходе в то время, когда для пешеходов горит зеленый? Что за сказочная организация дорожного движения?
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3k
bumtester DNK 40 минут назад
Поворачивает направо на свой зеленый.
Другое дело он должен был уступить дорогу всем пешеходам которые переходят дорогу по переходу.
И самокатчикам тоже. Которые по ПДД считаются пешеходами.
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542
Сергей 2 часа назад
если этот самокат условно приравнять к велосипеду, то пересекать дорогу по пешеходному самокатчик должен пешком. Могу ошибаться.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Всё из-за того что полоски зебры давно стёрлись.
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7k
Алеksей 2 часа назад
Ехала медленно, на зелёный, лучше бы помедленнее правда.
Не вижу ничего плохого в проезде по пеш. переходу, но со скоростью пешехода и т.п. Насколько знаю, в странах с развитым велодвижением так и есть, да даже у нас в правилах в первую очередь именно скоростью движения обусловленно спешивание, а уже во вторую скоростью "отпрыгивания от опасности".
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27k
Игорь Алеksей 2 часа назад
Сам весь летний сезон уже много лет езжу на велике на работу/с работы. Тоже всегда по пешеходному еду не слезая.
НО! Я на любой зебре, хоть даже если и горит зелёный, убеждаюсь что водитель в машине на меня смотрит и видит.
Вижу как подростки не самоутверждённые гонзают и понимаю почему такое правило ввели. В расчёте на самого тупого, который будет лететь на максимальной скорости.
Так то если с умом всё делать - никогда под колёса не попадёшь. Но это с умом. Многие ли могут нынче этим похвастаться...
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7k
Алеksей Игорь Час назад
"НО! Я на любой зебре, хоть даже если и горит зелёный, убеждаюсь что водитель в машине на меня смотрит и видит" именно это и обозначает "т.п" в моём комменте

насчёт "с умом" оч спорно, т.к с этим самым умом должен быть и водитель ТС, а некоторые даже не знают, что вылысыпыдыст является полноценным уч-ом ДД, и что.. !! Дайте нам наши полметра дороги справа!!!
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564
And Kkk 2 часа назад
Может за передней стойкой и не увидел.
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7k
Puans-on And Kkk 40 минут назад
Скорее всего.
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2k
александр 2 часа назад
не важно на самокате она или нет, она движется по переходу, и он должен был ее пропустить.
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1k
Дмитрий александр 2 часа назад
Не обязан.
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14k
dimitr александр 2 часа назад
Пропустить обязан, но ровно так же девушка обязана передвигаться по переходу пешком, да и иначе нельзя понять её скорость.
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508k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Оба козодоевы!
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