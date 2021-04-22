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Весна очень часто пагубно влияет на неадекватных людей. Наглядный тому пример - автомобилистка из этого видео, которой не понравилось, что перед ней вклинился другой водиетель.
Автомобилист из Москвы сообщает: "Неадекватная женщина водитель, не понравилось, что я включив поворотник, решил перестроиться в ее ряд. Обогнав меня, резко остановилась впереди меня и дальше на видео. После этого ее увезли на скорой, и сотрудники ДПС и ППС признали ее виновной в нападении и нарушении ПДД".
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Вечно подобные животные всем недовольны. А они всегда лучше всех и все всегда знают лучше всех. Мужика жалко, и сам испугался от поведения этого жирного куска мяса, и ребенка своего напугал.
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