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Весеннее обострение: неадекватная автомобилистка заявила, что ее задавили

Весеннее обострение: неадекватная автомобилистка заявила, что ее задавили (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 11:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобилистка   автоподстава   видео   женщина за рулем   нападение   неадекват   
1568
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Весна очень часто пагубно влияет на неадекватных людей. Наглядный тому пример - автомобилистка из этого видео, которой не понравилось, что перед ней вклинился другой водиетель.

Источник:

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Метки: авто   автомобилистка   автоподстава   видео   женщина за рулем   нападение   неадекват   
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23  комментария
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5k
JACKAL 2 часа назад
Пузатое тупое животное... С ноги ещё пару раз вдарить по безмозглой башке
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685
Мона Киса 9 минут назад
-------Сергей сообщает: "Неадекватная женщина водитель, не понравилось что я включив поворотник решил перестроиться в ее ряд, обогнав меня, резко остановилась впереди меня и дальше на видео. После этого ее увезли на скорой и сотрудники ДПС и ппс признали. Ее виновной в нападении и нарушении пдд"--------
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8k
Шурум-бурум 13 минут назад
у женщины что-то с головой, но тот, кто снимал, судя по его репликам и поведению, тоже ведет себя не совсем адекватно для взрослого мужчины...
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380
Пастафириан 21 минуту назад
И ведь как-то права получила. Сейчас сама под колеса бросается,а потом задавит за косой взгляд?
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7k
Majul 21 минуту назад
Давно пора вводить принудительное психиатрическое лечение.
Вечно подобные животные всем недовольны. А они всегда лучше всех и все всегда знают лучше всех. Мужика жалко, и сам испугался от поведения этого жирного куска мяса, и ребенка своего напугал.
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1k
Владимир 22 минуты назад
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8k
Фантом Полчаса назад
Не она
Ссылка youtu.be
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−7
alex 41 минуту назад
запинай свнью с пыра по е.блищу, это только поможет!
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8k
Сол Гудман 46 минут назад
Свиноматку примотать веревкой за ноги к бамперу машины и прокатить лицом вниз по асфальту
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2k
Константин 53 минуты назад
Неизвестно начало.Озвучить ситуацию можно как угодно.Газ то судя по всему все таки он поднажал чутка,в результате чего тетка завалилась.А так по ситуации таких как эта мадама надо лечить и на пушечный выстрел к рулю не подпускать!!!Весна...
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627
Gleb_Skameikin Константин 42 минуты назад
в смысле, видно на видео все. сама прыгает
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2k
Константин Gleb_Skameikin Полчаса назад
что к этому привело?Начало?Для некоторых резкое перестроение с подрезанием считается нормой езды...То что тетка с башкой не в ладах и так понятно.В таких ситуациях надо останавливаться,а не пытаться уехать.Парня могут и привлечь за то,что попытался уехать,в результате чего она рухнула на дорогу.К сожалению такие у нас законы.Как говорят автоюристы-"Аккуратнее с видео доказательствами.Вы можете себя с компрометировать!"
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1k
Павел Коваленко 55 минут назад
б л яя сколько же эбанутых на дорогах,у нее климакс походу
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1k
Павел Час назад
Когда она в водительское окно залезла, по сути совершила нападение. С удовольствием бы посмотрел, как он ей в табло перцовый баллончик бы разрядил. Вот тут бы она пожалела о своей глупости.
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80k
Taras Kozalupko Павел 18 минут назад
Баллончик в такой ситуации? Свою машину провонять и себе плача подпустить
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1k
Александр Алехин Час назад
Хотелось бы видеть как автор перестроился. А то было разок помню, юноша втупую выдавил меня из полосы. Я точно так же его на светофоре настиг да через окошко на асфальтик то вытащил за барки. Он тоже помню все глазами хлопал и повторял "я же поворот то включил". Пришлось ПДД повторить.
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9k
harlamov Час назад
Сюжет называется:
"Новодворскую убивают проклятые коммуняки"
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9k
Александр Час назад
В дурку сдать.
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286
Grenaderss 2 часа назад
Проезжал я тогда мимо, это на Профсоюзной было недалеко от м. Коньково. Начало не застал, видел когда хрюшка уже на дороге лежала и на мобиле чего-то строчила. К ней уже росгвардейцы подходили.
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5k
Алексей 2 часа назад
Когда мозги жиром заплыли..
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1k
Максим 2 часа назад
Её разве что гравитация может раздавить. Сколько больных людей, считающих, что дорога их собственность.
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Johnny

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