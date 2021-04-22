Автомобилист из Москвы сообщает: "Неадекватная женщина водитель, не понравилось, что я включив поворотник, решил перестроиться в ее ряд. Обогнав меня, резко остановилась впереди меня и дальше на видео. После этого ее увезли на скорой, и сотрудники ДПС и ППС признали ее виновной в нападении и нарушении ПДД".