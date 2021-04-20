Пьяные Instagram-модели упали с моста и погибли

По пути следования был деревянный мост и, как предполагает следствие, водитель не справился с управлением и проломил ограждение моста. Машина упала в реку Арсеньевка и начала тонуть вместе с обломками моста.

Из-за высокого давления стекла в машине лопнули, благодаря этому три девушки, в том числе Дарья Корнилова, выбрались и доплыли до берега. Трое остальных пассажиров погибли.



Выжившие девушки находятся на допросах и комментарии давать отказываются.