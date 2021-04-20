Пьяные Instagram-модели упали с моста и погибли

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Российские девушки-модели поехали на турбазу отдыхать, по дороге попали в аварию.
Блогер и вице-мисс Приморья 2012 Дарья Корнилова поехала вместе со своими друзьями из Владивостока в поселок Нововарваровка, где находится турбаза. В автомобиле Lexus ехали пять девушек, а за рулем был мужчина. Модели начали выпивать еще в машине и вести прямые эфиры прямо из салона авто.
По пути следования был деревянный мост и, как предполагает следствие, водитель не справился с управлением и проломил ограждение моста. Машина упала в реку Арсеньевка и начала тонуть вместе с обломками моста.
Из-за высокого давления стекла в машине лопнули, благодаря этому три девушки, в том числе Дарья Корнилова, выбрались и доплыли до берега. Трое остальных пассажиров погибли.
Выжившие девушки находятся на допросах и комментарии давать отказываются.
Из-за высокого давления стекла в машине лопнули, благодаря этому три девушки, в том числе Дарья Корнилова, выбрались и доплыли до берега. Трое остальных пассажиров погибли.
Выжившие девушки находятся на допросах и комментарии давать отказываются.
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Короче репост тупой, автор даже не понял, что копировал....
Ониж не за рулем выпивали, в конце концов
Поищи среди своего окружения.
PS я служил 10 лет там рядышком в Чугуевском районе, потом дальше.