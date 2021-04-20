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Пьяные Instagram-модели упали с моста и погибли

Пьяные Instagram-модели упали с моста и погибли (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авария   блогеры   девушки   жить в россии   модель   новости   
4175
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Российские девушки-модели поехали на турбазу отдыхать, по дороге попали в аварию.

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Метки: Россия   авария   блогеры   девушки   жить в россии   модель   новости   
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54  комментария
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38k
Прораб 2 часа назад
Т.е. теперь любую упившуюся ТП, надо называть блогером и моделью?
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1k
Hallo FreeSpace 20 минут назад
Блин , жалко .. .
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42
Виктор Hallo FreeSpace 7 минут назад
Машину.
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7k
diman02 Виктор Минуту назад
Мост !
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−122
Равиль Садыков 24 минуты назад
Быдло попьяне разрушает сооружение а к уголовной ответственности привлекают создателя моста !
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
"Водитель не справился и проломил ограждение моста", Но МОСТ ТО ПОЧЕМУ РУХНУЛ??? ОН НА ОГРАЖДЕНИИ ДЕРЖАЛСЯ??? Слушайте коммент в видео и поймете, что проблема была в мосту, а не в девченках и водителе...
Короче репост тупой, автор даже не понял, что копировал....
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2k
Philatelist 36 минут назад
Достали эти посты про инстатуток.
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1k
Hallo FreeSpace Philatelist 18 минут назад
да какая разница ? люди погибли ...
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10k
net 41 минуту назад
В этой новости е.анутое всё, начиная с заголовка. Ну выпили бабы, как 99% читающих этот пост. Поехали куда-то с трезвым водителем. Он не справился с управлением. Они-то тут при чём? Они героически выплыли из тонущей машины. А тема эта инстаграмм-моделей достала. Ну придумано такое понятие для этой сети. Кто-то известная инстаграмм модель, кто-то среди своих подруг "известна" )). Не нравится, не используйте это выражение. Обычные модели тоже разные. Есть Viktoria Secret модели, а есть собачий корм на селе рекламирующие и тоже модели))
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
40k
parallax 48 минут назад
Говно не тонет?
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73
Племянник Путина 53 минуты назад
пять шлюх и один мужик.... самонадеянный конечно персонаж. Взял бы только двух шкур, мост бы не сломался.
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1k
Hallo FreeSpace Племянник Путина 17 минут назад
какая разница кто они ?
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73
Племянник Путина Hallo FreeSpace 10 минут назад
разница есть. если бы погибли врачи, военные, итр или учителя к примеру... а так только "ну и хрен с ними!"))
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1k
зак 59 минут назад
Пару раз пукнуть в прямом эфире и сразу инстасамку превращаются .
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66k
Пётровыч Час назад
По моему мост просто развалился и пострадать мог кто угодно.
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4k
Sanar Час назад
Модели из Анучинского района, да пол мира даже на карте не найдёт где это, селянки переехавшие во Владик чутка лоханулись и выжили, усё)))
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421
Darki Час назад
Вот благодаря таким новостям,фишки это развлекательный и позитивный сайт.
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13k
KOSTELLO Час назад
Я тоже не люблю всяких там манделей, но тут, справедливости ради, стоит отметить, что девки то не виноваты.
Ониж не за рулем выпивали, в конце концов
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20k
Влад Час назад
Какое уж тут "проломили ограждения", ограждения это перила, а он весь рухнул.
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3k
Олег Белов Час назад
Мост сломали, мост и труд людей жалко.
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58k
Опиум для народа Олег Белов Полчаса назад
Мост, как говорится в видео, возведен самовольно. Труд каких людей? По у"бански построивших мост? И дело тут не в этих инстаграммщицах, а в том, что пострадать мог любой проезжавший.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Все таки три паразитки выплыли...
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6k
BenderRodriguez AE Час назад
Ты друзей что ли ищешь?
Поищи среди своего окружения.
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5k
Янус Полуэктович AE Час назад
а кто они? паразиты как есть. они что-то полезное делали? учились? не-а. сиськи за деньги в сети выставляли. кстати, а они платили налоги с доходов? ну, чтоб там медициной пользоваться, к примеру? а ведь ОМС оплачивается государством.
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33k
AE Янус Полуэктович Час назад
а что ты полезного сделал?
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1k
Hallo FreeSpace BenderRodriguez 16 минут назад
ну по этому мосту мог и ты ехать , мистер полезник
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1k
Hallo FreeSpace Янус Полуэктович 15 минут назад
а какая разница кто они ?
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2k
Natural Selection Час назад
туда и дорога этому дерьму
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33k
AE Natural Selection Час назад
а чем ты от них отличаешься? почему ты себя дерьмом не считаешь?
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2k
Natural Selection AE Час назад
кто те сказал что не считаю, я тоже дерьмо. че те надо ?
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33k
AE Natural Selection Час назад
говорю же перепись мудаков
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Natural Selection AE Час назад
я тоже так думаю, прикинь
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8k
harlamov Час назад
Инстаграм модель из посёлка Нововарваровка... Звучит как реплика из выступления Камеди клаб.
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4k
Sanar harlamov Час назад
Ух, а если бы ты хоть раз побывал в этом посёлке, то ты бы орнул знатно)
PS я служил 10 лет там рядышком в Чугуевском районе, потом дальше.
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806
Linusya Час назад
а при чём тут пьяные ТП модели? за рулём был мужчина, он был тоже пьяной моделью?
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33k
AE Linusya Час назад
ну тогда местные "настоящие мужики" не могли бы блистать своим злословием.
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8k
Шурум-бурум Час назад
белого медведя Умку жалко, который погиб в зоопарке от рук детей бл@дей, а эти сограждане сами избрали свой путь...
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AE Шурум-бурум Час назад
ну так и тебя и твою семью тоже не жалко
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8k
Шурум-бурум AE Час назад
опять убогий с синдромом дефицита внимания и расстройством памяти решил ответить на мой комментарий)
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