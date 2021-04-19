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В Харьковской области около села Слободское 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с погрузчиком JCB. Парень погиб на месте ДТП.
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