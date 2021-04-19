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Авария дня. Момент смертельного ДТП с трактором

Авария дня. Момент смертельного ДТП с трактором (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Харьковской области около села Слободское 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с погрузчиком JCB. Парень погиб на месте ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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31k
Опаньки 3 часа назад
трактор поломал, гад
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1k
Алексей Matr 11 минут назад
Быстрый гольф, хуле.... Не родственник того волятла, который мерседес до 200 разгонял?
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13k
KOSTELLO 18 минут назад
На старом евроведре, на зимней резине, по дороге со сплошными ухабами влетает в поворот.
Успешный успех налицо!
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20k
Мерзавец... 49 минут назад
Ублюдок, трактору колёсико поломал!
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−194
LoginNaFishkah 2 часа назад
Так спешил, так спешил. Успел... трактор был точно в повороте
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Хороший способ самоубийства. Быстро, безбольно, эффективно.
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