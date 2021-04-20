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Эффектный вылет с дороги в Краснодарском крае

Эффектный вылет с дороги в Краснодарском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   обгон   
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В станице Платнировская в Кореновском районе очевидец с регистратором запечатреле момент вылета «Лады» с дороги. Водитель отечественного хэтчбека завершил обгон и не ожидал увидеть перед собой остановившийся BMW.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   обгон   
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46k
Нанук Паналык Час назад
За озвучку отдельное спасибо!
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Игорь 5 минут назад
бухие селяне
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Johnny

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