Эффектный вылет с дороги в Краснодарском крае

494
1
1
В станице Платнировская в Кореновском районе очевидец с регистратором запечатреле момент вылета «Лады» с дороги. Водитель отечественного хэтчбека завершил обгон и не ожидал увидеть перед собой остановившийся BMW.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Два человека серьезно пострадали в Ленинградской области
- Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе
- Авария дня. Лобовое столкновение с «Калиной» в Новосибирской области
- Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...