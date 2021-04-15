ЗАЗ-965. Как рождался "горбатый"

6.

Двигатель Запорожца [1] — V‑образный, четырехцилиндровый, воздушного охлаждения: никакого отношения ни к итальянскому рядному жидкостному мотору, ни к немецкому оппозитному воздушнику он не имел.

Но некий, пусть и немного отдаленный, аналог все-таки был — это V‑образная трехлитровая «восьмерка» чехословацкого седана Tatra 87 [2].

Создатели ЗАЗ‑965 рассказывали что чешский мотор внимательно изучали в НАМИ. Но уменьшенной копией татровского наш двигатель, конечно, не был: эти моторы объемом 0,76 и 3,0 литра совсем разные и по «геометрии» — диаметру цилиндра и ходу поршня.