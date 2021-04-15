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ЗАЗ-965. Как рождался "горбатый"

ЗАЗ-965. Как рождался "горбатый" (9 фото)

Автор:
15 апреля 2021 20:35
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
1035
9
Сопоставление советских (и даже постсоветских) автомобилей с зарубежными всегда вызывало много споров. Что наши конструкторы позаимствовали у иностранцев, а что придумали сами? Тема горяча до сих пор. Историк Сергей Канунников решил разобраться в этом на примере Запорожца, без излишних эмоций и максимально объективно — основываясь на фактах.
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Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
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18k
SolomonA 12 часов назад
Существует множество конструкций подвесок, но на аналогичных автомобилях (по классу, массе и размеру) практически все автопроизводители используют одинаковые конструкции. Поэтому тут говорить о заимствовании - неуместно. То же самое можно сказать и о внешности - мода диктует: современный автопром тоже не блещет разнообразием. Так что, учитывая конструктивные особенности, "горбатый" был самостоятельным автомобилем, никакой не копией.
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4k
ZmeyUA 3 часа назад
Недавно видел "Жужик" самых первых серий. Еще с поворотниками на крыльях, как у Фиата
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2k
Vic Twin 6 часов назад
Запорожец - это была по сути диверсия в масштабе страны. За эту недомашину надо было коллектив конструкторов к стене поставить. Жалко Сталин до 66 года не дожил. Горбатый еще так-сяк, а мыльницы это вообще выкидыши. За одну идею поставить двигатель воздушного охлаждения сзади в зону разрежения сразу отправить на лесоповал. За то, что машина неразбираемая стандартными ключами в рудники. За систему отопления на кол. За пластиковые вкладыши в рулевом колесование.
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2k
V2.Smirnov Vic Twin 2 часа назад
Однако, это типичная схема для малолитражек того времени. Например, с мотором: вариантов нет. Передней подвески нормальной ещё не выдумали -> кардан или мотор сзади. Машина дешёвая и простая -> отказ от кардана и мотор сзади. Машина маломощная, простая и дешёвая -> мотор воздушного охлаждения.
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38
Sergey Mikula Vic Twin 2 часа назад
За одну идею поставить двигатель воздушного охлаждения сзади в зону разрежения сразу отправить на лесоповал.

Да да, Федю Порше, на лесоповал, за создание "жука", и Порша 911"! Как говорится: нечего на зеркало пинять, коль руки из жопы.
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−25
Виктор Ефимов 8 часов назад
Чуднее этого корыта повозка с ишаком
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8k
Вася 9 часов назад
у дядьки был, года до 91го.. сотню легко шёл. Был случай, бензин почти закончился, км 10 до дома оставалось, была бутылка то ли спирта то ли растворителя.. доехали
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15k
Maks Es 12 часов назад
Странно, что исследователи советского автопрома послевоенного периода не обращают внимание на тот факт, что множество моторов тогда были "половинками" и "четвертями" военных моторов с танков, бронеавтомобилей, самолётов и малого флота.
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V2.Smirnov Maks Es 2 часа назад
Не были. Наоборот - было, например, на наших лёгких танках времен войны.
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