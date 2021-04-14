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Буксировка мотоцикла прошла не по плану

Буксировка мотоцикла прошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: авто   буксировка   видео   дтп   мотоциклист   падение   хруст   
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В Киеве у въезда на Гаванский мужчина на мотоцикле упал под колеса BMW X5, когда его буксировал Mercedes. Только чудом немецкий кроссовер не переехал наездника.

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Метки: авто   буксировка   видео   дтп   мотоциклист   падение   хруст   
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Rubiroid_47 4 часа назад
Не, ну а че? Правила ведь для лохов.
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Заряд бодрости 2 часа назад
Однажды видел результат буксировки- тело на асфальте рядом с Камазом, рядом мозги (да, представьте себе, они там были), почти неповрежденные, как буд-то из тюбика их выдавило.
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4k
Ya 2 часа назад
И горевать не стоит, идет естественный отбор. А виновата жадность. Жалко на эвакуатор было тратить.
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2k
Max Lu 2 часа назад
это ж каким дебилом надо быть

зато сэкономил денег за профессиональную помощь. у мотодятла вообще никакой страховки на такие случаи нет?
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10k
Karelian 2 часа назад
"Только чудом немецкий кроссовер не переехал наездника"
На 0:02-0:03 он ему по ногам проезжает.
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505k
Alexey Berestenko 3 часа назад
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kiber 4 часа назад
Сразу видно. В детстве друг друга на велосипедах на верёвке таскать не пробовали.
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17k
nobody® 4 часа назад
В Киеве нет ПДД
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1k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
5 балов ... буксировка мотоцикла ...
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