Буксировка мотоцикла прошла не по плану

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В Киеве у въезда на Гаванский мужчина на мотоцикле упал под колеса BMW X5, когда его буксировал Mercedes. Только чудом немецкий кроссовер не переехал наездника.
"Автомобиль Mercedes осуществлял буксировку мотоцикла Geon, что прямо запрещено ПДД. После неудачного маневра двухколесный упал под колеса BMW. Мотоциклиста госпитализировали в медицинское учреждение с травмами", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.
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Метки: авто буксировка видео дтп мотоциклист падение хруст
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зато сэкономил денег за профессиональную помощь. у мотодятла вообще никакой страховки на такие случаи нет?
На 0:02-0:03 он ему по ногам проезжает.