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Авария дня. В Сочи погиб мотоциклист без прав

Авария дня. В Сочи погиб мотоциклист без прав (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 сентября 2020 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На улице Транспортной в Сочи водитель Nissan Tiida, совершая левый поворот, не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha, которым управлял 33-летний мужчина. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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20k
Vazari 3 часа назад
Автор поста выносит жирным шрифтом, что:"Погибший мотоциклист не имел категории "А", позволяющей управлять данным видом транспорта."
А какое это имеет отношение к ситуации? Мотоциклист ничего не нарушал, на записи видно, что и скорость небольшая. Тиидовод тупо нарушил правила при повороте.
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24k
Мрачный мачо 8 минут назад
То что у мотоциклиста не было прав никак не поможет водителю. У моего товарища тоже самое было, только без жертв, у мотоциклиста тяжкие последствия. В ИТОГЕ: условная судимость и как следствие увольнение с работы (там судимым нельзя), разбитая машина как вещдок стояла на стоянке 1,5 года и ее трогать было нельзя, лишение прав, выплата компенсации потерпевшему и еще что - то. Вообщем геморрой немаленький.
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−7
Дмитрий Буслаев 39 минут назад
Ответ перефразатору меня: 1) в междурядье ездить невозможно, там разделительная, легко можно подскользнуться и упасть 2) движение происходит у края полосы (самое безопасное место для мотоциклиста) 3) перед тем как "давать" даже 20 см нужно смотреть. Я не обгоняю,
пока не уверен,что водитель впереди меня заметил, но так ждать можно очень долго, некоторым зеркала для красоты , приходится подгазовывать , что бы привлечь внимание. За адекватность и понимание!
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510
Симплекс Дмитрий Буслаев 2 минуты назад
Да вы задрали подгазовывать! Это никак не помогает быть более заметным для того, кто представляет угрозу, но бесит всех вокруг! Твои подгазовки слышно ПОСЛЕ того, как ты уже проехал, но не слышно, когда ты приближаешься.
Тупорылые хрусты достали, честное слово!
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−7
Дмитрий Буслаев Час назад
Господи, жги! этих уже не спасти. Один краше другого. Отдельное спасибо за пожелание убиться об стену, улыбнуло). Гоните своих бесов к черту, тогда и бесить ничего не будет)
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1k
Павел Час назад
Все больше прихожу к выводу, что мотоцикл очень опасный транспорт из за ЧУДОВИЩНО ТУПЫХ И СЛЕПЫХ ИДИОТОВ на авто! То что у мотоциклиста прав не было это ерунда! Ехал он нормально по правилам, а вот водятла коробочки НА ЗОНУ СУКА! За грубое нарушение ПДД, повлекшее смерть человека! Автор му**к еще акцент делает на отсутствие прав!
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9k
Karelian 2 часа назад
Скорее всего, мотоциклиста не увидел из-за машины, поворот всё-таки.
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−7
Дмитрий Буслаев 3 часа назад
Каждый второй водитель авто зависает в телефоне, многие вообще хрен знает чем руль держат. Про зеркала молчу - лишняя деталь. К сожалению, на авто в больших мегаполисах становится передвигаться все сложнее и сложнее и передвижение на мотоцикле, в большей степени, вынужденная мера. Всегда найдутся люди, которые будут злорадствовать на чужом несчастье, таким людям хочется пожелать приятного путешествия к Гудвину (говорят заменяет хруст в голове мозгами ). Пожалуйста будьте внимательней, забрать чужую жизнь очень легко.
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2k
deLaKvinto Дмитрий Буслаев Час назад
Да-да-да, а 19 из 20 мотоводов (сам, если что тоже ездил на мото) едут в междурядье даже когда пробки нет, когда поток едет условно 75 км/ч - что за дурная привычка, вашу мать?? Даже, с"ка, чопперы стали так ездить. Не, я все понимаю, когда пробка, но зачем в обычном режиме создавать опасность? Теперь, блин, ямы не объедешь спокойно - дашь 20 см в пределах СВОЕЙ полосы, а тут не дай бог, опаздун пролетал мимо рядов и привет. Про поворотники у мото я вообще молчу. С какого-то фига, мотоводы считают, что им пользоваться ими не обязательно. Как я должен угадывать маневр, №;я?
Бесит такой адресный призыв.
Перефразируя тебя - "Пожалуйста, прекратите ездить как самоубицы. Испортить жизнь нормальному автомобилисту очень легко"
Адекватными нужно быть всем.
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7k
djinn deLaKvinto Час назад
а еще ублюдки любят делать максимум, чтоб их двухколесные гробы ревели как истребитель на взлете. От всех ночью спящих людей- вам искреннее пожелание убиться об стену
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1k
ddp djinn 49 минут назад
А ублюдки на авто "максимум" не делают? И я не только про музыку.
В моем районе как раз именно ублюдки на авто спать мешают. Если что, живу в Москве.
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7k
djinn ddp 10 минут назад
крайне редко такие ублюдки спать мешают. А вот если квартира выходит на шоссе- летом хоть вешайся по ночам
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56k
Viktor 3 часа назад
У меня сын долгое время гонял без прав (несмотря на все мои замечания), так вот когда он говорил мы мотоциклисты, я ему - мотоциклист, это тот, у кого права категории "А", а ты так, просто владелец мотоцикла! Так и здесь - не мотоциклист, а чувак на мотоцикле!
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3k
Sanar Viktor 3 часа назад
Он у тебя приёмный или не любимый что ли? Если твой сын гоняет на мотоцикле без ВУ и ты ему "замечания", если бы я только узнал даже от кого то, что мой сын гоняет на мото, авто без ВУ, я даже не буду озвучивать какие меры бы я предпринял.
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2k
Max Lu Viktor 2 часа назад
на крайняк сам бы его сдал...

смотря где ездит. если по деревне на рыбалку то вроде ещё ок, а если по дорогам, то жесть
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56k
Viktor Sanar 2 часа назад
Это к делу не относится и касается только меня, ну ещё и сына! Тут акцент за езду без прав.
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3k
Sanar Viktor 2 часа назад
Если это касается только тебя и твоего сына, то зачем выносить это на всеобщее обозрение и удивляться реакции других людей, странный ты какой то.
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56k
Viktor Sanar Час назад
Такие моменты и надо выносить на люди, чтобы дебилы, гоняющие без прав призадумались!
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4k
RomaXz 3 часа назад
Окей, мотоциклист без прав. А что оправдывает убившего его водителя автомобиля?
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2k
Max Lu 3 часа назад
без прав и навыков на мотоцикле ездить это даже страшно. скорее всего ещё и без экипа и судя по тому как шлем отлетел, он тоже был не правильно подобран

а мотоциклиста в принципе было видно. не знаю почему машина его не заметила
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59k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
С одной стороны водитель ниссана - урод, которому ВУ подарили на день рождения, но с другой стороны мотоциклиста в этом месте не должно было быть по определению, ибо он не имел права садится на мотоцикл без соответствующей категории в ВУ.
Скорее всего водятел отделается условкой и компенсацией морального и материального вреда
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59k
Gogaren_3Meu Viktor 2 часа назад
Отсутствие ВУ не делает водителя автоматически виновным в ДТП. Управление автомобилем без ВУ одним участником ДТП и нарушение ПДД, в результате которого произошла авария, другим водителем - это абсолютно невзаимосвязанные вещи. Тут вы можете считать, как угодно, но закон считает по-другому.
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56k
Viktor Gogaren_3Meu Час назад
Может озвучите букву этого самого закона?
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59k
Gogaren_3Meu Viktor Час назад
загуглите правоприменительную практику и судебные решения по ст. 264 УК РФ
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56k
Viktor Gogaren_3Meu 59 минут назад
Да не буду я ничего гуглить, мне это не интересно, тем более, что я не живу в России. Я остаюсь при своём мнении, впрочем так же как и вы.
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225
mork vlad 43 минуты назад
у таких хер проскочишь, из за огромной скорости они в одну секунду из точки на горизонте превращаются во вполне себе настоящее "препятствие"
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