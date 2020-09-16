На улице Транспортной в Сочи водитель Nissan Tiida, совершая левый поворот, не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha, которым управлял 33-летний мужчина. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Погибший мотоциклист не имел категории "А", позволяющей управлять данным видом транспорта.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Петербурге мотоциклист сбил собой пешехода и погиб
- Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом в Салехарде
- Авария дня. Сотрудник полиции на мотоцикле погиб в Вологодской области
- Авария дня. Мотоциклист погиб в ДТП с такси в Москве
- Авария дня. Смертельное ДТП на угнанном мотоцикле в Московской области
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
А какое это имеет отношение к ситуации? Мотоциклист ничего не нарушал, на записи видно, что и скорость небольшая. Тиидовод тупо нарушил правила при повороте.
Действительно, права это же всего лишь предрассудки.
пока не уверен,что водитель впереди меня заметил, но так ждать можно очень долго, некоторым зеркала для красоты , приходится подгазовывать , что бы привлечь внимание. За адекватность и понимание!
Тупорылые хрусты достали, честное слово!
Бесит такой адресный призыв.
Перефразируя тебя - "Пожалуйста, прекратите ездить как самоубицы. Испортить жизнь нормальному автомобилисту очень легко"
Адекватными нужно быть всем.
В моем районе как раз именно ублюдки на авто спать мешают. Если что, живу в Москве.
смотря где ездит. если по деревне на рыбалку то вроде ещё ок, а если по дорогам, то жесть
а мотоциклиста в принципе было видно. не знаю почему машина его не заметила
Скорее всего водятел отделается условкой и компенсацией морального и материального вреда