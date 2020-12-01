Жесткий наезд на стальной буксировочный трос

Автор ролика влетел в буксировочный трос, натянутый поперек дороги, который тракторист использовал для перевозки грузовика и не обозначил его специальными флажками.
Какая-либо информация о ДТП отсутствует, но, судя по видео, водитель остался жив
Авторский пост
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Метки: авария авто авто авария буксировка видео дтп трос
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