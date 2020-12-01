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Жесткий наезд на стальной буксировочный трос

Жесткий наезд на стальной буксировочный трос (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   буксировка   видео   дтп   трос   
908
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Автор ролика влетел в буксировочный трос, натянутый поперек дороги, который тракторист использовал для перевозки грузовика и не обозначил его специальными флажками.

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Метки: авария   авто   авто авария   буксировка   видео   дтп   трос   
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9  комментариев
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30k
Олег Полчаса назад
видишь трактор, едущий непонятно поперек дороги- жми на газ!
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18k
BiZ Полминуты назад
пиьарасы. они всюду.
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790
AGold 18 минут назад
обозначайте тросы тряпками - все будет хорошо
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117
Бобр Полчаса назад
флажок дебилы повесили бы и все. не было бы такого. ИДИОТЫ!
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33k
dima423 38 минут назад
жесть) стремно...
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7k
ГородДомов 52 минуты назад
вот я так же свой дрон DJI. разбил . не увидел провод . и влетел в него .
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