Аэродромный тягач от создателя легендарного DeLorean

Одноместный тягач DeLorean DMC Logan T-40 с шестицилиндровой силовой установкой, который предназначен для буксировки самолётов, оценили в 2,5 тыс. долл. (190 000 руб.). По заявлению продавца, авто 82-го модельного года получило 3.7-литровый силовой агрегат, который работает с АКПП. В общем, автомобиль функционирует довольно хорошо. При этом для топливного бака необходима очистка.