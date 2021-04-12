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Аэродромный тягач от создателя легендарного DeLorean

Аэродромный тягач от создателя легендарного DeLorean (6 фото)

Автор:
12 апреля 2021 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   аэродромный тягач   делореан   спецтехника   тягач   
473
6
Компания DeLorean Motor Company (DMC) когда-то производила аэродромные тягачи для самолетов. Редкий пример такой машины выпуска 1982 года сейчас пытаюся продать на Craigslist.
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Метки: авто   автомир   аэродромный тягач   делореан   спецтехника   тягач   
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3  комментария
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
весьма дубово сляпано
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Игорь Полчаса назад
И где его использовть, кроме как по прямому назначению (самолёты по аэродрому таскать)? Кому-то в коллекцию?
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