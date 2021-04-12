Аэродромный тягач от создателя легендарного DeLorean

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Компания DeLorean Motor Company (DMC) когда-то производила аэродромные тягачи для самолетов. Редкий пример такой машины выпуска 1982 года сейчас пытаюся продать на Craigslist.
Одноместный тягач DeLorean DMC Logan T-40 с шестицилиндровой силовой установкой, который предназначен для буксировки самолётов, оценили в 2,5 тыс. долл. (190 000 руб.). По заявлению продавца, авто 82-го модельного года получило 3.7-литровый силовой агрегат, который работает с АКПП. В общем, автомобиль функционирует довольно хорошо. При этом для топливного бака необходима очистка.
DeLorean DMC Logan получил новые покрышки. Раньше тягач применялся на одной из американских баз военно-воздушных сил на территории Нью-Гемпшира.
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Фирму DMC в 75-ом году создал Джон Делореан. В конце семидесятых годов она приобрела Thiokol, являющегося производителем специализированной техники. В итоге компанию переименовали в Logan Manufacturing Company. Эта фирма как раз занималась выпуском тягачей T-40. Данную модель оснащали силовым агрегатом на 80 лошадиных сил. Вес авто составлял 2 500 кг, а длина – 2,4 м. Максимальная скорость тягача достигала 50 км/час.
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