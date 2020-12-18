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Чудо техники: «Буханка» с двигателем от самолета

Чудо техники: «Буханка» с двигателем от самолета (12 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ-452   авто   автомир   автомобли   буханка   самолет   спецтехника   уаз   
478
12
А вы знали, что раньше был очень крутой УАЗ с авиационным двигателем в кузове? Что это за зверь такой чудной, с усами? Попробуйте догадаться! Если очень уж любопытно — ниже рассказ об очередной диковинной модификации УАЗа.
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Метки: УАЗ-452   авто   автомир   автомобли   буханка   самолет   спецтехника   уаз   
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2  комментария
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426
kmg Час назад
В свое время был спецавтомобиль на базе ЗИЛ-157. Назывался АПА (аэродромный пусковой агрегат). В нем стоял дизельгенератор на ток от 500 до 1200 А.
https://www.drive2.ru/b/545566125904103550/?page=0https://www.drive2.ru/b/545566125904103550/?page=0
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11k
Yasen_Perec Час назад
Я думал он на этом двигателе ездит.
А так этот ТА-6, можно было и в другую машину засунуть.
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