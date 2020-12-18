Чудо техники: «Буханка» с двигателем от самолета

А вы знали, что раньше был очень крутой УАЗ с авиационным двигателем в кузове? Что это за зверь такой чудной, с усами? Попробуйте догадаться! Если очень уж любопытно — ниже рассказ об очередной диковинной модификации УАЗа.
Это изобретение появилось в 70-е года, для того чтобы производить внешний запуск двигателей самолета, если экипаж не смог их завести.
Такие проблемы периодически происходили из-за отказа штатного стартера.
Такие проблемы периодически происходили из-за отказа штатного стартера.
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Жаль, что история умалчивает о том, почему просто не изменили конструкцию стартера, чтобы подобных осечек не происходило, но вместо это на свет появился этот монстр с усиками спереди.
Не думайте, под кабиной так и остался классический уазовский движок, а все самое интересное разместили в кузове. Прошу любить и жаловать, перед нами одновальный газотурбинный двигатель ТА-6.
Выпускался серийно на Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика» для самолётов Ту-154, Ил-62М, Ил-76, Ту-22М и Ан-22А.
На холостых оборотах его можно крутить до отсечки, которая находится на 24.000 оборотах.
Вот таким хитрым способ запускали советские трехдвигательные реактивные пассажирские авиалайнеры, рассчитанные на перевозку 150-180 пассажиров!
Вот таким хитрым способ запускали советские трехдвигательные реактивные пассажирские авиалайнеры, рассчитанные на перевозку 150-180 пассажиров!
По словам обслуживающего персонала рев стоял такой силы, что даже специальные наушники не особо помогали, а находится надо было в непосредственности близости, чтобы контролировать процесс запуска.
В салоне стояли подобные пульты управления двигателем, переговорное устройство для связи с экипажем в самолете и система пожаротушения.
Подобную технику легко узнать по массивному бамперу спереди, с площадкой под шланги и жалюзи по бокам, что сделано в качестве дополнительного охлаждения.
5 лет назад подобные монстры перестали эксплуатироваться и были списаны, надеюсь не все они попадут в утиль, а парочка экземпляров останется хотя бы в качестве экспонатов для музея.
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