— По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован, — рассказали в МВД.

Водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя, началась погоня.

— Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге авто удалось остановить в 10 км от райцентра, — сообщили в Министерстве внутренних дел.