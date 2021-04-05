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По информации МВД, ночью 4 апреля возле ночного кафе в Глуске водитель Audi въехал в толпу. Перед этим, как сообщается, он вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей.
— По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован, — рассказали в МВД.
Водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя, началась погоня.
— Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге авто удалось остановить в 10 км от райцентра, — сообщили в Министерстве внутренних дел.
Водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя, началась погоня.
— Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге авто удалось остановить в 10 км от райцентра, — сообщили в Министерстве внутренних дел.
За рулем оказался 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ранее фигурант был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
Дополнено
По неподтвержденной информации, трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. «Еще одного мужчину, Валентина, эта машина протянула на скорости по асфальту», — утверждается в сообщении, написанном человеком, который может быть знаком с ситуацией.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ранее фигурант был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
Дополнено
По неподтвержденной информации, трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. «Еще одного мужчину, Валентина, эта машина протянула на скорости по асфальту», — утверждается в сообщении, написанном человеком, который может быть знаком с ситуацией.
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Не понять мне этого. Урод конечно.
Позднее- "...трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии."
Автор! А нельзя ли перед подачей информации хоть немного анализировать эту информацию?
Получается, что госпитализировали одного? А остальные потом сами подтянулись, им резко поплохело и они заняли места в реанимации?
Это из тех приспособлений, которые использовались в прошлом веке для удержания штанов?
Отвечайте! Одно слово и куча вопросов, не томите!
Держите ссылку, Вам пригодится
https://11klasov.com/russian-language/https://11klasov.com/russian-language/
Можно назвать называть Брутом. Тоже падла еще та.
Или Геростратом - тот вообще сжег храм. Правда, Артемиды, но тем не менее натура явно сволочная.