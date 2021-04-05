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Водитель Audi въехал в толпу возле бара: пятеро пострадавших, возбуждено дело за покушение на убийст

Водитель Audi въехал в толпу возле бара: пятеро пострадавших, возбуждено дело за покушение на убийст (1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 12:03
Метки: Глуск   авария   неадекват   негатив   
1434
1
По информации МВД, ночью 4 апреля возле ночного кафе в Глуске водитель Audi въехал в толпу. Перед этим, как сообщается, он вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей.

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Метки: Глуск   авария   неадекват   негатив   
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35  комментариев
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1k
Максим 4 часа назад
Что происходит с людьми. Сесть пьяному за руль. Не ценишь свою жизнь, так она и другим особо не нужна, но при чём тут другие?
Не понять мне этого. Урод конечно.
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63k
Максим Booka1a 4 часа назад
Ему просто сказали.. в Бобруйск, животное)
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Ну, теперь этот беларусиянен сядет надолго. У беларуського Батьки не забалуешь.
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1k
дормидонт Час назад
Что-то маленькое звание у пресс-секретаря. Всего лейтенант. Толи у нас. Что ни секретарь - то минимум полковник!
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16k
Злобный Члегр Час назад
Тварь.
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16k
Злобный Члегр Час назад
"пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован" и "трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии" как-то не стыкуется.
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5k
z0_0b Злобный Члегр Час назад
"По неподтвержденной информации"
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1k
Isakov Sergey 2 часа назад
"В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован..."
Позднее- "...трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии."
Автор! А нельзя ли перед подачей информации хоть немного анализировать эту информацию?
Получается, что госпитализировали одного? А остальные потом сами подтянулись, им резко поплохело и они заняли места в реанимации?
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27k
Кот Баюн 2 часа назад
Это же что в голове должно происходить? Каким животным нужно быть?
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4k
Mike Snow Кот Баюн 17 минут назад
а ты думаешь таких мало? Быдло есть быдло, тем более пьяное.
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6k
Игорь 3 часа назад
....один из них госпитализирован.... - это тот - которому по голове проехали?
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5k
кот базилий 3 часа назад
Пацан показал крутизну, пацан солидно присядет. Дурак.....
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717
Алексей кот базилий Час назад
ну как бы если его там прессанули толпой. а он вышел, и ответил чем смог - ну вот так. получите. автомобиль не сильно хуже оружие, чем нож или ствол.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Бобручанин....Теперь они будут лежать, а он будет сидеть.
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−7
alex 3 часа назад
интересны еще мотивы наезда, а то без полной инфы, эта новость однобокая
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4k
Станислав alex 3 часа назад
Какая нах.й разница какие мотивы? Чувак влетел в толпу людей на автомобиле и скорее всего убил некоторых, а если не убил, то покалечил. Посадить его на бамбук надо.
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27k
Кот Баюн alex 2 часа назад
Какие нах мотмвы, если он без разбору всю толпу переехал
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27k
Кот Баюн Станислав 2 часа назад
Чукча не читатель, Чукча писатель? Ни кого он не убил, при чем тут "скорее всего", у всех легкие травмы.
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4k
Станислав Кот Баюн 41 минуту назад
"трое из пяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии" (с) и на видео как бы человеку по башке проехали. Легкие травмы, ога.
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540
Rozario 4 часа назад
одному кажись по голове проехал ( на перднем плане) ? А на асфальте от головы что разбрызгалось - лёгкие телесные ?
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8k
kaboza 4 часа назад
бобруйск...животное....
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63k
Максим 4 часа назад
никогда не понимал.. ну это же рецидивист. таких нет смысла вообще выпускать.
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46k
noName 4 часа назад
Когда не смог договориться на словах,а на кулаках сыкотно....Не знаю что там произошло,но действовать "из подтяжка" это не по мужски
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1k
Isakov Sergey noName 2 часа назад
Какая такая "подтяжка"?
Это из тех приспособлений, которые использовались в прошлом веке для удержания штанов?
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16k
Злобный Члегр noName Час назад
"из подтяжка"?!! Ударь себя словарем Даля по башке 1000 раз!
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60k
Viktor 4 часа назад
Чувак забыл наверное, что там смертная казнь есть - укокошил бы троих и привет родителям!
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9k
Алексей 4 часа назад
Иуда
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1k
Максим Алексей 4 часа назад
А почему именно Иуда? Он кого-то предал? Поцеловал и предал? Его товарищ предсказал, что тот его предаст и он поцеловал и предал? Таскал с собой серебряные монеты?
Отвечайте! Одно слово и куча вопросов, не томите!
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9k
Алексей Максим 4 часа назад
Вы и так перечислили почти все стороны неготивного человека к коим Иуда причисляется в моём понимании,а если бы я редиской его назвал Вы наверное попросили бы подтверждений со стороны растениеводства да?
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1k
Максим Алексей 4 часа назад
Нет, я теперь понял, почему Вы так односложно отвечаете.

Держите ссылку, Вам пригодится

https://11klasov.com/russian-language/https://11klasov.com/russian-language/
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9k
Алексей Максим 4 часа назад
Гарцуйте на кафедре,Граммар Наци
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10k
Агент Безопасной Национальности Алексей 4 часа назад
Подсказка (пока бесплатно):
Можно назвать называть Брутом. Тоже падла еще та.
Или Геростратом - тот вообще сжег храм. Правда, Артемиды, но тем не менее натура явно сволочная.
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