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Это определенно не самый лучший пример того, как должен выглядеть грузовик-кемпер

Это определенно не самый лучший пример того, как должен выглядеть грузовик-кемпер (2 фото)

Автор:
31 марта 2021 13:52
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford f-150   авто   автомприкл   дом на колесах   кемпер   пикап   
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Проживание в кемпере - отличный и доступный способ путешествовать, но этот вариант пикапа F-150 King Ranch, обнаруженный во Флориде, кажется, находится всего в нескольких шагах от того, чтобы сломаться пополам.
Как видно на фотографии, опубликованной на Reddit, жилой модуль самодельного кемпера держится всего на двух ремнях. Несмотря на это, по словам автора, странное транспортное средство ездит в таком виде уже по крайней мере пару лет.

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Метки: ford   ford f-150   авто   автомприкл   дом на колесах   кемпер   пикап   
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1  комментарий
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Максим 2 часа назад
Что-то сомневаюсь, что под этот автомобиль сделано, может под Ф150 но с одинарной кабиной? Там вроде багажник больше.
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