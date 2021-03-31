Проживание в кемпере - отличный и доступный способ путешествовать, но этот вариант пикапа F-150 King Ranch, обнаруженный во Флориде, кажется, находится всего в нескольких шагах от того, чтобы сломаться пополам.

Как видно на фотографии, опубликованной на Reddit, жилой модуль самодельного кемпера держится всего на двух ремнях. Несмотря на это, по словам автора, странное транспортное средство ездит в таком виде уже по крайней мере пару лет.

0 Источник: Судя по снимку, жилой модуль явно велик для пикапа Ford: его задняя часть не умещается на грузовой платформе, а передняя «парит» над крышей автомобиля. Но хозяин F-150 не посчитал явное несоответствие габаритов препятствием, прикрепив модуль к пикапу с помощью ремней.



Грубая модификация привела к тому, что со временем кузов «Форда» прогнулся в месте соединения грузовой платформы с кабиной, а жилой модуль сильно накренился.