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УАЗу бы такие мелочи: Ford F-150 ржавеют по неизвестным причинам

УАЗу бы такие мелочи: Ford F-150 ржавеют по неизвестным причинам (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:59
Сообщество : Автомир
Метки: f-150   ford   ford f-150   авто   автомир   коррозия   пикап   ржавчина   
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Детали днища новеньких грузовиков Ford F-150 некоторых клиентов прибыли уже ржавыми, и они недовольны. Форд говорит, пусть лучше посмотрят на УАЗ, эта проблема никак не влияет на безопасность, срок службы или другие характеристики автомобиля.

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Метки: f-150   ford   ford f-150   авто   автомир   коррозия   пикап   ржавчина   
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6  комментариев
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53k
pynh 53 минуты назад
Железо ржавеет. Да.
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4k
TirAn 20 минут назад
Может форд эти детали заказывал на уазе?
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3k
Константин Безумов 37 минут назад
Чёт мне кажется что из за большого количества алюминиевых деталей по соседству должна создаваться электропара.
И алюминию там хана ещё быстрее настанет чем стали
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3k
Денис Колосов 48 минут назад
Нам это не принципиально, Форд в Россию к сожалению авто не поставляет..
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3k
Константин Безумов Денис Колосов 36 минут назад
К сожалению?
Ну хз, так себе машинки то.
А f150 помнится никогда официально и не поставляли.
Этот монстр чисто американская тема
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27k
АнтонПолднев 57 минут назад
Ну это не уникальное явление. Только недавно читал, что Kia Optima начинают ржаветь уже в салонах. На вопросы покупателей отвечают - покупайте, а потом обращайтесь в сервис.
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