УАЗу бы такие мелочи: Ford F-150 ржавеют по неизвестным причинам

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Детали днища новеньких грузовиков Ford F-150 некоторых клиентов прибыли уже ржавыми, и они недовольны. Форд говорит,
пусть лучше посмотрят на УАЗ, эта проблема никак не влияет на безопасность, срок службы или другие характеристики автомобиля.
Detroit Free Press опубликовало жалобы клиентов Ford F-150 последнего, 14-го поколения на масштабную ржавчину в их машинах, которая поразила ходовую часть — мост, колёсные ступицы и выпускную систему. Исчисляемые десятками прецеденты коррозии зафиксированы по всей стране, а не только в северо-восточных штатах, где обильно используются агрессивные дорожные реагенты в зимний период. Владельцы заявляют, что в таком состоянии пикапы были получены от дилеров, тогда как торговцы уверяют, что приняли их в подобном виде от завода-изготовителя.
В свою очередь, в Car and Driver обратились непосредственно в компанию Ford по поводу причин ржавления ещё совсем новых машин, которые стали поступать в салоны с ноября 2020 года. Там не стали медлить с ответом, однако уклонились от заданных вопросов, ограничившись констатацией факта, что коррозия носит сугубо поверхностный и локальный характер и на эксплуатационные свойства F-Series никоим образом не влияет.
«Хотя некоторые стальные компоненты днища F-150 могут иметь признаки ржавчины на поверхности, это не повлияет на производительность или срок службы деталей», — сообщил изданию представитель Ford.
«Хотя некоторые стальные компоненты днища F-150 могут иметь признаки ржавчины на поверхности, это не повлияет на производительность или срок службы деталей», — сообщил изданию представитель Ford.
Стоит заметить, что снаружи на новом Ford F-150 ржавчина появится нескоро, поскольку кузов пикапа большей частью сделан из алюминия, тогда как из высокопрочной стали изготовлены рама, подвеска и большинство других ключевых элементов внутри. Само явление поверхностной ржавчины днищевой части, конечно, досадно и присуще продукции многих автопроизводителей, однако клиенты Ford F-150 столкнулись с ним, похоже, впервые, отсюда и такая реакция.
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И алюминию там хана ещё быстрее настанет чем стали
Ну хз, так себе машинки то.
А f150 помнится никогда официально и не поставляли.
Этот монстр чисто американская тема