УАЗу бы такие мелочи: Ford F-150 ржавеют по неизвестным причинам

Стоит заметить, что снаружи на новом Ford F-150 ржавчина появится нескоро, поскольку кузов пикапа большей частью сделан из алюминия, тогда как из высокопрочной стали изготовлены рама, подвеска и большинство других ключевых элементов внутри. Само явление поверхностной ржавчины днищевой части, конечно, досадно и присуще продукции многих автопроизводителей, однако клиенты Ford F-150 столкнулись с ним, похоже, впервые, отсюда и такая реакция.