Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда

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В Калининграде на Советском проспекте трамвай столкнулся с кроссовером BMW. Водитель иномарки поворачивал налево. Момент ДТП был записан видеорегистратором трамвая.
Поскольку никто физически не пострадал при аварии, в официальных сводках ГАИ инцидент, имевший место в пятницу, 26 марта 2021 года, около 16 часов, не значился.
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А вагоноважатому, респект!