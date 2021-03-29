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Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда

Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
1033
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В Калининграде на Советском проспекте трамвай столкнулся с кроссовером BMW. Водитель иномарки поворачивал налево. Момент ДТП был записан видеорегистратором трамвая.

Источник:

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Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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12  комментариев
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Судя по стрелкам, там и левого поворота нет.
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440
a5082255 13 минут назад
Он думал, что объедет ))
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3k
Сергей 18 минут назад
Хорошая машина.. Была )))
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9k
Rihovich Полчаса назад
Взгляд БМВиста - бесценен!
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5k
z0_0b 43 минуты назад
Ббббхахаха
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5k
Trenzel2003 57 минут назад
И счет этому бмв-воддятлу, за опоздания людей на работу. Счет за ремонт трамвая!
А вагоноважатому, респект!
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54
wr2x2 Час назад
интересно какие повреждения у трамвая и есть ли вообще? )
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54
wr2x2 Час назад
СССР против Германии ))
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54
wr2x2 Час назад
номера скрутил - потому что лопух, и "пацаны" засмеют
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15k
sanchesS80 Час назад
Зачем-то автор порезал оригинальное видео, залепил время и дату, плюс в правом верхнем углу залепил что-то. Вот полное
Ссылка vk.com
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1k
max 2 часа назад
Автор зачем знак залепил справа
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5k
ДеониS max Час назад
Чем-то баннер не понравился

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