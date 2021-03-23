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23 марта в Петропавловске-Камчатском на улице Чавычной контейнеровоз, при попытке подняться по скользкой горке, покатился обратно и буквально расплющил припаркованный внедорожник Toyota Land Cruiser.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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