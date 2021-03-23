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На Камчатке контейнеровоз не смог преодолеть скользкий подъем и расплющил внедорожник

На Камчатке контейнеровоз не смог преодолеть скользкий подъем и расплющил внедорожник (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 13:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   фура   
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23 марта в Петропавловске-Камчатском на улице Чавычной контейнеровоз, при попытке подняться по скользкой горке, покатился обратно и буквально расплющил припаркованный внедорожник Toyota Land Cruiser.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   фура   
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4  комментария
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Разве это "расплющил"! Да вы аффтор не видели как это "плющит" автомобили при авариях...
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198
Fedor 19 минут назад
Меня так на Камазе с горки тащило. Машина была гружёная бетоном (автобетоносмеситель). Там бесполезно жать на тормоз и крутить рулём. Машина скользит куда ей вздумается.
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−25
EE Час назад
Такая Тойота новая стоит не меньше 6 млн. рублей, так что попадалово серьезное фуроводу. О достоинстве машины можно судить что не расплющило и фуру остановило.
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39k
Элек Мек EE Полчаса назад
Такая,какая? 1994 года выпуска?
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