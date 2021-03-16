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Этот подержанный универсал Volvo обойдется вам в 20 миллионов долларов, благодаря своему номерному знаку

Этот подержанный универсал Volvo обойдется вам в 20 миллионов долларов, благодаря своему номерному знаку (5 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: volvo   авто   автомир   автономера   номера   номерные знаки   нью-йорк   
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В Нью-Йорке выставили на продажу Volvo V70 90-х годов по непомерно высокой цене, хотя автомобиль не является какой-либо специальной серией, и это не эксклюзивная или модифицированная модель. Однако, у этого универсала есть особая «деталь», и, скорее всего, он найдет нового владельца, даже если цена, составляет 20 миллионов долларов США!
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Метки: volvo   авто   автомир   автономера   номера   номерные знаки   нью-йорк   
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Алексей 2 часа назад
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