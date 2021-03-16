В Нью-Йорке выставили на продажу Volvo V70 90-х годов по непомерно высокой цене, хотя автомобиль не является какой-либо специальной серией, и это не эксклюзивная или модифицированная модель. Однако, у этого универсала есть особая «деталь», и, скорее всего, он найдет нового владельца, даже если цена, составляет 20 миллионов долларов США!

0 Источник: В конце 1970-х годов, когда штат Нью-Йорк впервые начал предлагать индивидуальные номерные знаки, один из жителей Нью-Йорка заказал единственный и неповторимый номерной знак New York. С тех пор семья сохраняет право собственности на этот номерной знак и теперь намерена очень дорого его продать.

0 Источник: "В конце 70-х, когда я предложил своему отцу заказать номерной знак, я знал, что он особенный… Но я никогда не понимал, насколько", – рассказывает нынешний владелец автомобиля с уникальным номерным знаком.



Он использовался на протяжении 40 лет на разных автомобилях, принадлежавших членам одной семьи.

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0 Источник: По мнению продавца, этот номерной знак является частью исторического наследия города, например, его копии продаются в качестве сувениров. Семейная реликвия – единственный номер New York в штате Нью-Йорк – предлагается впервые вместе с нынешним "носителем" – подержанным универсалом Volvo. Если сделка состоится, то это будет самый дорогой Volvo в мире.

0 Источник: Помимо Нью-Йорка внизу таблички размещали слоган Empire State, который отсылал к небоскребу, расположенному на острове Манхэттен.