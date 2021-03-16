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Невнимательный водитель «Опеля» и нарушитель на ГАЗели

Невнимательный водитель «Опеля» и нарушитель на ГАЗели (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   обгон   
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На Окружном шоссе в Архангельске водитель ГАЗели вышел на обгон погрузчика, несмотря на наличие перекрестка и пешеходного перехода. В этот момент с второстепенной дороги выезжал универсал «Опель».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   обгон   
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31k
семён 3 часа назад
На видео заметен знак уступить дорогу у Опеля. Значит это главная и второстепенная дорога.
13.9 На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Газелиста трахнут за пересечение сплошной и обгон на пешеходном переходе (есть на видео), а Опель- за нарушение 13.9. Я так думаю, но могу и ошибаться...
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1k
ProstoBoBka семён 2 часа назад
Пленуму Верховного суда скажите это!

"Верховный суд начал пересматривать дела, по которым было принято решение, противоречащее постановлению Пленума ВС. Речь идет о постановлении, в котором разъясняется, что если водитель нарушает правила, например едет по обочине, или по встречной, или на красный, то преимуществ ни перед кем на дороге он не имеет. И в случае аварии виноват будет именно он. Это постановлением № 20 от 25 июня 2019 года."

Газель не имеет никакого преимущества! Сплошная + пешеходный переход!
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10k
wilddewill 10 минут назад
Непонятно из за плохой разметки. Знак главная дорога у газелиста есть, перекрёсток нерегулируемый. Пешеходный переход он мог и не видеть при начале обгона. Но вот опель должен был уступить всем. Так что, скорее всего виноваты оба будут.
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16k
nobody® 2 часа назад
Газель виновата в своём нарушении, опель виноват в своём. Авария из-за того, что опель не уступил дорогу (знак видно)
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2k
Алексей 3 часа назад
А разве Газель имела право там находиться? Насколько мне помниться, обгон на пешеходном перекрёстке запрещён. А раз так, то следуем постановлению ВС РФ - транспортное средство нарушившее ПДД, разметку или знаки преимуществ не имеет.
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934
Саня Алексей 2 часа назад
опеля там и подавно не должно было находиться,он должен был пропустить газель в любом случае
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3k
Dmitry_61rus 3 часа назад
Так тут Опель виноват, одозначно.
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124k
Алексей 4 часа назад
При движении по главной дороге обгон на перекрестке разрешен, если запрещающих знаков нет.

При выезде со второстепенной дороги или с придомовой территории уступать нужно всем, двигающимся по главной, не зависимо от того, в каком ряду там едут, и по какой полосе (по "своей" полосе или по встречной)
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7k
diman02 Алексей 3 часа назад
В целом да , хотя странно делать такой длительный обгон при второстепенных дорогах и пешеходных переходах . Там должна была быть сплошная .
К слову Газелька пошла на обгон именно через сплошную .
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35k
dima423 4 часа назад
по моему опель виноват будет, а газели только штраф выпишут за обгон на перекрестке)
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237
fda dima423 3 часа назад
Может, за обгон на пешеходном переходе? Это ещё могу понять, у опеля знак "уступи дорогу", газель двигалась по главной. Перекрёсток тут ни при чём.
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