Невнимательный водитель «Опеля» и нарушитель на ГАЗели

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На Окружном шоссе в Архангельске водитель ГАЗели вышел на обгон погрузчика, несмотря на наличие перекрестка и пешеходного перехода. В этот момент с второстепенной дороги выезжал универсал «Опель».
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13.9 На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Газелиста трахнут за пересечение сплошной и обгон на пешеходном переходе (есть на видео), а Опель- за нарушение 13.9. Я так думаю, но могу и ошибаться...
"Верховный суд начал пересматривать дела, по которым было принято решение, противоречащее постановлению Пленума ВС. Речь идет о постановлении, в котором разъясняется, что если водитель нарушает правила, например едет по обочине, или по встречной, или на красный, то преимуществ ни перед кем на дороге он не имеет. И в случае аварии виноват будет именно он. Это постановлением № 20 от 25 июня 2019 года."
Газель не имеет никакого преимущества! Сплошная + пешеходный переход!
При выезде со второстепенной дороги или с придомовой территории уступать нужно всем, двигающимся по главной, не зависимо от того, в каком ряду там едут, и по какой полосе (по "своей" полосе или по встречной)
К слову Газелька пошла на обгон именно через сплошную .