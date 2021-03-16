Невнимательный водитель «Опеля» и нарушитель на ГАЗели

На Окружном шоссе в Архангельске водитель ГАЗели вышел на обгон погрузчика, несмотря на наличие перекрестка и пешеходного перехода. В этот момент с второстепенной дороги выезжал универсал «Опель».

0 Кто виноват, водитель «Опеля» или нарушитель на ГАЗели?