В Новом Уренгое на Магистральной улице водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Infiniti, который в этот момент поворачивал налево. От удара Ford перевернулся на крышу.
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Водитель и пассажир машины Ford доставлены в ЦГБ Нового Уренгоя.
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