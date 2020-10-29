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Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое

Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   обгон   
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В Новом Уренгое на Магистральной улице водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Infiniti, который в этот момент поворачивал налево. От удара Ford перевернулся на крышу.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   обгон   
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10  комментариев
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
"Ford" с ракетным ускорителем что-ли?
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Павел Коваленко 54 минуты назад
Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое
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9k
Karelian Час назад
Еще бы секунда и водитель Инфинити так легко не отделался бы.
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7k
Tamdima 2 часа назад
Ипать, шлейф как от метеорита
, ну собственно и скорость первая космическая
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Судя по тому, что рег ехал под 60, Форд летел за 100. Зимой, в населенном пункте!!!
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150
.. 2 часа назад
е.блан
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Алексей 2 часа назад
Похоже не успел переключиться из летнего режима в зимний. Ничего... полежит в больничке... походит пешочком - всё включится.
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15k
nobody® Алексей 11 минут назад
лётный режим
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10k
P.F. 2 часа назад
Низко летел. Видать к морозу.
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28
Диана Волощук 3 часа назад
Молодец,успел
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