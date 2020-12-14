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Авария дня. Таксист с пассажиркой погибли в Тюменской области

Авария дня. Таксист с пассажиркой погибли в Тюменской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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В Ишимском районе водитель большегруза выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем такси Renault Logan. В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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3k
fin4all 2 часа назад
Надо сажать за сам факт такого обгона.
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35
Александр 4 минуты назад
Куда малолеток брать на большегруз?идти на обгон перед поворотом по встрече.....дебил.....людей угробил и себе жизнь поломал
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9k
KOSTELLO 24 минуты назад
22 года.
Лихой пи.д,рила, бл.е.адь!
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2k
Татьяна Полчаса назад
А какой срок ему светит? И как это убийство классифицируются по нашим законам? Он осознано нарушал правила и ему было глубоко плевать убьет он кого-нибудь или нет.
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16k
Lunatic Asylum Татьяна 13 минут назад
Классифицируется это УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если был пьян, то:
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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57k
Viktor 44 минуты назад
Странно, это уже было на днях, я оставил коммет - а теперь ни того поста, ни моего комментария! Мистика?
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555
фхранцуз 53 минуты назад
фуроводы все пид.орасы! куда тварь лез обгонять на повороте?!
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5k
Кирилл 54 минуты назад
Риск, конечно, дело благородное... но не тогда, когда на кону чужие жизни. Видно же, что поворот за деревьями скрыт, зачем полез голову обгонять.
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3k
Петр Час назад
Даже видно, что регистратор (тоже на фуре) давал этому дебилу вклиниться в свой ряд! Но нет, надо обогнать "начальника колонны". Просто слов нет. Отморозок малолетний.
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1k
Pavel Час назад
Водитель большегруза - малолетний д*бил! Теперь посидит и подумает о том какой он долб*б!
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1k
Pavel Час назад
Соболезнования семьям погибших!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Этот дебил-фуровод обгоняет на повороте? Где у него совсем нет видимости, кто ему сейчас выскочит на встречу? Убийца, который ни за что убил 2 человек.
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4k
SSD 2 часа назад
Еслиб таксист тормозил в своей полосе - все бы закончилось хорошо, на фуре - валялся бы в кювете, эти - были бы живы/здоровы. А так да, водители фур больше не профи, а дерьмо на палке. Правил не знают нихрена. Каждый день их наблюдаю нарушающих все и везде.
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36k
Вепс SSD 2 часа назад
Какой профи? Написано же что водитель фуры 98-го года рождения. 22 года.
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7k
Cornho SSD 2 часа назад
Пацан 22-летний. Кто его вообще к фуре подпустил?
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4k
SSD Cornho 2 часа назад
Сын маминой подруги))
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12k
Ligov 2 часа назад
Все более неадекватными становятся водители фур. Увы...(
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57k
Viktor Ligov 42 минуты назад
Какой он водитель фуры - сопля зелёная! Сам водил, знаю о чём речь не понаслышке!
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13k
Alex ASK 2 часа назад
Вот это мразь дальнобойная.
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Денис 2 часа назад
надеюсь мудака-водилу большегруза укатают по полной и лишат прав навсегда.
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19k
hebpat Денис 2 часа назад
выйдет лет в 40
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