В Ишимском районе водитель большегруза выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем такси Renault Logan. В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.
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В результате ДТП скончался водитель такси Renault Logan 1978 года рождения. Также погибла пассажирка легкового авто 1957 года рождения.
Водитель большегруза 1998 года рождения.
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