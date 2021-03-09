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Девушка неудачно сбегала за фастфудом

Девушка неудачно сбегала за фастфудом (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
1257
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На улице Окружной неосторожная девушка попала под машину. Она купила еды и побежала в свой автомобиль, не посмотрев по сторонам.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вот очередное подтверждение того, что фастфуд вреден для здоровья...
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13k
эмосурикат прямоползающий Полминуты назад
реакция у регистратора так себе
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6k
trak 10 минут назад
Выскочила на дорогу как чёрт из табакерки .
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5k
JACKAL 18 минут назад
две ТП встретились
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1k
Alex 41 минуту назад
так и бывает) если орать, а не давить на тормоз))
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3k
Артур Гевондян Alex Полчаса назад
Для начала посмотрите на то, как быстро у неё машина остановилась.
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8k
Андрей Ма-С Alex 13 минут назад
2 секунды от момента появления фастфудницы и до полной остановки????
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898
Леший 42 минуты назад
интересно, когда начнут наказывать пешеходов за перебегание дороги не глядя по ноги....
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6k
Дмитрий Данилов 43 минуты назад
Не знаю как, но надо делать какую ответственность для таких вот бегунков.
Едешь себе по дороге, а тут бах тебе под колеса идиот какой нибудь.
Это ж сколько нервов то будет стоить автовладельцу.
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1k
мега гон 45 минут назад
так это же реклама кфс, боксмастер,... бах и нокдаун
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57k
Опиум для народа Час назад
Место опасное, двигайся медленней, а то выскочит такая вот тупая п"зда с хотдогом...
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1k
kiber Час назад
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1k
AH_94 Час назад
Теперь понятен вред фасфуда
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3k
schmubu Час назад
бегунья, канешна, безмозглая, но рег теперь попала.
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703
Шурман 2 часа назад
Поднимать нельзя и притрагиваться тоже . Ну нафига это делать ?
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57k
Опиум для народа Шурман Полчаса назад
Тоже непонятно. Нах"й таких поднимать-надо запинывать, пока лежит.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
> "и сотрясением головного мозга" (С).

Судя по манере пересечения проезжей части, мозга там нет - одна сплошная кость.
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15k
Егор 2 часа назад
Хотела к весне похудеть? Будь осторожна с желаниями.
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7k
Cornho 2 часа назад
Две курицы.
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3k
Артур Гевондян Cornho Полчаса назад
срочно к окулисту - у вас в глазах двоится. Курица - одна, хотдог - один, грузовик, из-за которого выскочила курица - один.
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