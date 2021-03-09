Девушка неудачно сбегала за фастфудом

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На улице Окружной неосторожная девушка попала под машину. Она купила еды и побежала в свой автомобиль, не посмотрев по сторонам.
Пострадавшая обвинила во всем автомобилистку на «Тойоте», которая, по её мнению, двигалась очень быстро.
С ушибом бедра, грудной клетки и сотрясением головного мозга пострадавшую доставили в больницу.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили
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Едешь себе по дороге, а тут бах тебе под колеса идиот какой нибудь.
Это ж сколько нервов то будет стоить автовладельцу.
Судя по манере пересечения проезжей части, мозга там нет - одна сплошная кость.