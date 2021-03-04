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Американская команда «Формулы-1» раскрасила свою машину в цвета российского триколора

Американская команда «Формулы-1» раскрасила свою машину в цвета российского триколора (7 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: haas   haas f1   авто   автогонки   автоспорт   гоночный болид   ливрея   формула 1   
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Американская команда «Формулы-1» Haas презентовала свой новый болид VF-21 на предстоящий сезон 2021 года. Однако, иностранные фанаты автоспорта раскритиковали новую раскраску машины, на которой будут ездить российский пилот Никита Мазепин и Мик Шумахер, сын легендарного чемпиона.
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Метки: haas   haas f1   авто   автогонки   автоспорт   гоночный болид   ливрея   формула 1   
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2  комментария
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2k
A 14 минут назад
Очередная дорогостоящая игрушка для очередного "золотого" мальчика, возомнившего себя гонщиком.
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Дмитрий 54 минуты назад
А при чем здесь запрет на 2 года? Разве он имеет отношения к Ф-1?
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