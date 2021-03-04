Новая ливрея Haas уже получила одобрение со стороны Международной автомобильной федерации (FIA), несмотря на санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), из-за которых российские спортсмены на протяжении двух лет лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и с использованием гимна.