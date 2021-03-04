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Американская команда «Формулы-1» Haas презентовала свой новый болид VF-21 на предстоящий сезон 2021 года. Однако, иностранные фанаты автоспорта раскритиковали новую раскраску машины, на которой будут ездить российский пилот Никита Мазепин и Мик Шумахер, сын легендарного чемпиона.
Все дело в том, что главным спонсором команды Haas стала российская компания по производству минеральных удобрений «Уралкалий», ключевым совладельцем которой является отец Никиты Мазепина - миллиардер Дмитрий Мазепин.
Новая ливрея Haas уже получила одобрение со стороны Международной автомобильной федерации (FIA), несмотря на санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), из-за которых российские спортсмены на протяжении двух лет лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и с использованием гимна.
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После подписания договора о многолетнем сотрудничестве американская команда теперь получила официальное название Uralkali Haas F1 Team. Сезон «Формулы-1» 2021 стартует 28 марта.
«Это не машина, а гигантский российский флаг!», — раскритиковали иностранные фанаты «Формулы-1» новый болид.
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