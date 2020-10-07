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Поклонник Айртона Сенны из Японии построил невероятно реалистичный гоночный симулятор

Поклонник Айртона Сенны из Японии построил невероятно реалистичный гоночный симулятор (2 фото + 5 видео)

Автор:
07 октября 2020 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автогонки   автоспорт   айртон сенна   видео   гоночный симулятор   симулятор   формула 1   
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Японские фанаты Формулы 1 - одни из самых крутых в мире. Поклонники целиком и полностью преданны своим спортивным кумирам. Некоторые из них собирают всевозможные памятные вещи или предметы коллекционирования, но сегодняшний герой - один из тех исключительных примеров того, как можно испытывать страсть к Айртону Сенне каждый день, не выходя из дома.

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Метки: авто   автогонки   автоспорт   айртон сенна   видео   гоночный симулятор   симулятор   формула 1   
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Viktor 3 часа назад
Эт тоже на японский манер?
Эт тоже на японский манер?
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