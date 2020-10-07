Поклонник Айртона Сенны из Японии построил невероятно реалистичный гоночный симулятор

Японские фанаты Формулы 1 - одни из самых крутых в мире. Поклонники целиком и полностью преданны своим спортивным кумирам. Некоторые из них собирают всевозможные памятные вещи или предметы коллекционирования, но сегодняшний герой - один из тех исключительных примеров того, как можно испытывать страсть к Айртону Сенне каждый день, не выходя из дома.
Фанат Сенны Ацуши Хираока не только пересматривает величайшие моменты в карьере культового гонщика - он фактически воссоздает их. Конечно, не на настоящей трассе, а на гоночном симуляторе, в комплекте с гоночным шлемом и костюмом Honda.
McLaren MP4/5B, Сузука
Вся установка довольно безумная, и, судя по всему, она предлагает впечатления, которые очень близки к реальному гоночному болиду.
Ацуши Хираока
Судя по описанию к видео, симулятор включает периферийные устройства от Giddy-Up, Thrustmaster и Fanatec. Также создатель сообщает, что сам собрал восьмиосевой имитатор движения, который позволяет получить невероятно реалистичные ощущения.
McLaren MP4/5B, Сузука
McLaren MP4/6, Монако
Honda NSX-R Race
Айртон Сенна, Сузука 1990, поул-позиция
Авторский пост
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