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«Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани

«Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2021 19:49
Метки: дтп   криминал   страна   
689
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Пока свидетели вызывали скорую помощь и полицию, виновник ДТП, без трусов попытался скрыться, однако прохожие ринулись за ним в погоню.

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Метки: дтп   криминал   страна   
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28k
InfoVoin Автор поста Час назад
P.S. Водитель, который сегодня сбил двух пешеходов в Астрахани, оказался сыном депутата местной думы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

За рулём 26-летний Артём Л. находился без штанов и нижнего белья. При задержании молодой человек оказал сопротивление, за что был закован в наручники. При этом нарушитель был в невменяемом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".
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80k
Taras Kozalupko InfoVoin Час назад
Отец этого уепка должен сразу же сложить свои полномочия.
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26k
Антон 18 минут назад
едросня во главе с молью крепко сидят у власти - ничего ему не будет, отмажется.
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39k
Александр Антон 14 минут назад
ты идиот антошка? хотя чего я спрашиваю, это и так понятно
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104
bobobo Полчаса назад
Против сбитых пешеходов и сотрудников ДПС долхно быть возбуждено уголовное дело по факту оскорбления голой жопы сына представителя государственной власти депутата господина Ливанова, чьим сыном Артём Л. и является.
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15k
Юрий 44 минуты назад
Личность виновника аварии установили, им оказался некий Артём Леванов – сын местного депутата от партии "Единая Россия".
https://t.me/bazabazon/6214https://t.me/bazabazon/6214
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39k
Александр Юрий 13 минут назад
в связи с последней тенденцией на посадку всяких чинуш, УВЕРЕН СЫНОК ДЕПА ПРИСЯДЕТ И НАДОЛГО
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3k
ZmeyUA 47 минут назад
Где-то написали, что сбитый муж с женой был военным прокурором. Возможно "депутатский" и не отмажется.
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26k
АнтонПолднев Час назад
Вот, а ещё говорят, что депутаты много зарабатывают. Даже сыну на одежду не хватает
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7k
Андрей А Час назад
Чуют все эти уроды, свою безнаказанность, вот и оборзели в край.
Папа отмажет, а то что без трусов засветился-так это еще и хайпанет на каком-нибудь быдлоресурсе
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15k
Юрий Андрей А 45 минут назад
Пишут, что пострадавший - военный прокурор и его жена. Просто так отмазать не получится.
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36k
parallax Юрий 37 минут назад
Нашла коса на камень.
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7k
Андрей А Юрий Полчаса назад
Что нельзя купить за деньги-можно купить за большие деньги. Ну а если бы были простые-все как всегда на тормозах
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