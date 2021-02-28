«Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани

689
1
1
Пока свидетели вызывали скорую помощь и полицию, виновник ДТП, без трусов попытался скрыться, однако прохожие ринулись за ним в погоню.
Стали известны подробности произошедшего сегодня в центре Астрахани ДТП, в результате которого едва не погибли два человека. По словам очевидцев, пьяный водитель даже не подумал притормозить на пешеходном переходе.
«Не останавливаясь вообще, начал объезжать Hyundai Solaris. Сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина сразу отлетели на дорогу. После этого уже стал пытаться скрыться, потому что был в состоянии опьянения. Наркотического или алкогольного — не понятно, но вел себя он неадекватно», — рассказал Илья Бочаров.
Пока очевидцы аварии вызывали скорую помощь и полицию, виновник ДТП попытался скрыться, однако прохожие ринулись за ним в погоню.
«Один из свидетелей увидел, что водитель убегает. Он был в одной куртке, ничего больше не было, даже трусов. Я побежал за ним, на другой улице за углом мы уже вместе с сотрудниками ДПС его задержали», — добавил Бочаров.
Прибывшие на место происшествия медики незамедлительно оказали помощь пострадавшим. И мужчину, и женщину пришлось госпитализировать.
«Мужчина был более-менее, а вот женщина не разговаривала. Было очень много крови, она без сознания лежала. Мы сразу ее погрузили в машину», — сообщил очевидец.
«Не останавливаясь вообще, начал объезжать Hyundai Solaris. Сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина сразу отлетели на дорогу. После этого уже стал пытаться скрыться, потому что был в состоянии опьянения. Наркотического или алкогольного — не понятно, но вел себя он неадекватно», — рассказал Илья Бочаров.
Пока очевидцы аварии вызывали скорую помощь и полицию, виновник ДТП попытался скрыться, однако прохожие ринулись за ним в погоню.
«Один из свидетелей увидел, что водитель убегает. Он был в одной куртке, ничего больше не было, даже трусов. Я побежал за ним, на другой улице за углом мы уже вместе с сотрудниками ДПС его задержали», — добавил Бочаров.
Прибывшие на место происшествия медики незамедлительно оказали помощь пострадавшим. И мужчину, и женщину пришлось госпитализировать.
«Мужчина был более-менее, а вот женщина не разговаривала. Было очень много крови, она без сознания лежала. Мы сразу ее погрузили в машину», — сообщил очевидец.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Омске двое взрослых и школьник пострадали ДТП
- Авария дня. В Екатеринбурге водитель Subaru устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
- Авария дня. ДТП с возгоранием в Томске
- Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии
- Авария дня. В Улан-Удэ пьяный лихач насмерть сбил подростков
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
За рулём 26-летний Артём Л. находился без штанов и нижнего белья. При задержании молодой человек оказал сопротивление, за что был закован в наручники. При этом нарушитель был в невменяемом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".
https://t.me/bazabazon/6214https://t.me/bazabazon/6214
Папа отмажет, а то что без трусов засветился-так это еще и хайпанет на каком-нибудь быдлоресурсе