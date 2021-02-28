«Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани

Стали известны подробности произошедшего сегодня в центре Астрахани ДТП, в результате которого едва не погибли два человека. По словам очевидцев, пьяный водитель даже не подумал притормозить на пешеходном переходе.



«Не останавливаясь вообще, начал объезжать Hyundai Solaris. Сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина сразу отлетели на дорогу. После этого уже стал пытаться скрыться, потому что был в состоянии опьянения. Наркотического или алкогольного — не понятно, но вел себя он неадекватно», — рассказал Илья Бочаров.

Пока очевидцы аварии вызывали скорую помощь и полицию, виновник ДТП попытался скрыться, однако прохожие ринулись за ним в погоню.



«Один из свидетелей увидел, что водитель убегает. Он был в одной куртке, ничего больше не было, даже трусов. Я побежал за ним, на другой улице за углом мы уже вместе с сотрудниками ДПС его задержали», — добавил Бочаров.



Прибывшие на место происшествия медики незамедлительно оказали помощь пострадавшим. И мужчину, и женщину пришлось госпитализировать.



«Мужчина был более-менее, а вот женщина не разговаривала. Было очень много крови, она без сознания лежала. Мы сразу ее погрузили в машину», — сообщил очевидец.