Не прижимайся и смотри по зеркалам: небольшое ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске на перекрёстке Жукова - 50 лет Магнитки водитель Daewoo Nexia невнимательно сдал назад и стукнул Lada Kalina.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП
- Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
- Авария дня. Кроссовер вылетел на встречку в Чебоксарах
- В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль
Метки: аварии авто авто аварии дтп мелкое дтп
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...