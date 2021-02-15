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Не прижимайся и смотри по зеркалам: небольшое ДТП в Магнитогорске

Не прижимайся и смотри по зеркалам: небольшое ДТП в Магнитогорске (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 14:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   дтп   мелкое дтп   
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В Магнитогорске на перекрёстке Жукова - 50 лет Магнитки водитель Daewoo Nexia невнимательно сдал назад и стукнул Lada Kalina.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   дтп   мелкое дтп   
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6  комментариев
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dima423 3 часа назад
ну и чего он за ним побежал?))) что, слишком мало людей увидело какой он дебил, хотел еще 1 позвать?))
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21k
Sergey Timonin 2 часа назад
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Johnny

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